Khám phá khu định cư 3.500 năm tuổi ở Ai Cập

Thiên Đăng (Theo greekreporter)

Phát hiện mới về khu định cư cổ thời Tân Vương quốc Ai Cập, giúp hiểu rõ hơn về đời sống và văn hóa của người cổ đại.

1.jpg
Trước đây, có giả định cho rằng, khu vực Kom el-Negus này chỉ có người sinh sống trong thời kỳ Hy Lạp cổ đại. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
2.png
Vùng đất này nằm giữa biển Địa Trung Hải và hồ Mariout, nổi bật với địa hình hình móng ngựa đặc trưng gọi là Kom el-Negus. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
3.jpg
Giờ đây, nhóm nghiên cứu do Tiến sĩ khảo cổ Sylvain Dhennin dẫn đầu, đã tìm thấy bằng chứng cho thấy, khu định cư Kom el-Negus này đã có người sinh sống trong nhiều thời kỳ cổ đại, bắt đầu từ thời Tân Vương quốc của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
4.jpg
Mặc dù địa điểm này được cho là thành lập vào thời kỳ Hy Lạp hóa (332–31 Trước Công Nguyên), nhưng cuộc khai quật mới cho thấy, Kom el-Negus có niên đại phải từ thế kỷ thứ 7 Trước Công Nguyên. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
5.jpg
Một hiện vật đáng chú ý là nắp một chiếc bình có khắc tên Meritaten, con gái của Akhenaten và Nefertiti, cho thấy khu định cư này được thành lập vào thời kỳ triều đại thứ 18 (năm 1.550–1.292 Trước Công Nguyên) của Ai Cập cổ đại. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
6.jpg
.Người ta tin rằng, trung tâm của khu định cư Kom el-Negus này là hoạt động nông nghiệp, với những dấu hiệu cho thấy sự hiện diện của sản xuất rượu vang. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
7.jpg
Việc phát hiện khu định cư lớn thuộc thời Tân Vương quốc Ai Cập này đang góp phần đánh giá lại lịch sử cổ đại của miền bắc Ai Cập. Ảnh: @Sylvain Dhennin.
Mời quý độc giả cùng xem video: “Phát hiện hơn 100 mộ táng thời kỳ Hùng Vương có niên đại khoảng 3.500 năm tại Di chỉ Vườn Chuối”. Nguồn video: @VTV24.
