Robot 15.000 USD có thể tạo nên làn sóng sa thải chỉ sau 3 tuần

Thiên Trang (TH)

Các chuyên gia cảnh báo robot AI sẽ vượt số lượng lao động vào năm 2050, với hơn 4 tỷ máy móc tràn ngập thế giới, đặt ra thách thức lớn cho con người.

Robot AI đang được dự báo sẽ thay thế lao động với tốc độ chóng mặt trong vài thập kỷ tới.
Theo Citi, số lượng robot có thể đạt 1,3 tỷ vào năm 2035 và hơn 4 tỷ vào năm 2050.
Một robot trị giá 15.000 USD có thể hòa vốn chỉ sau 3,8 tuần nhờ tiết kiệm chi phí nhân công.
Các công ty lớn như Amazon, Salesforce và Lufthansa đã cắt giảm hàng nghìn việc làm vì AI.
McKinsey hiện dùng 20.000 tác nhân AI song song với 40.000 nhân viên, dự kiến sẽ cân bằng trong 18 tháng tới.
Elon Musk dự đoán AI sẽ vượt trí thông minh con người ngay cuối năm nay.
Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế - Kristalina Georgieva cảnh báo AI đang “tấn công thị trường lao động như sóng thần”, với gần 55.000 vụ sa thải tại Mỹ năm 2025.
Tuy nhiên, CEO Nvidia Jensen Huang tin AI sẽ tạo ra công việc lương cao và thúc đẩy các ngành nghề tay nghề cao.
#robot AI #thị trường lao động #máy móc #công nghệ #sa thải
