SUV cỡ lớn Porsche K1 "quay xe" bỏ động cơ điện, dùng động cơ V8 Thị trường xe đa dụng hạng sang cỡ lớn vừa chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ khi Porsche "quay xe" bỏ nền tảng điện trên mẫu K1, dùng động cơ V8 tăng áp.

Rơi trực thăng ở Kenya, một nghị sĩ thiệt mạng Một nghị sĩ và 6 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Kenya. Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu.

Hàng loạt xe Jeep và RAM bị triệu hồi tại Việt Nam vì lỗi kỹ thuật Hai đợt triệu hồi mới được JVA triển khai tại Việt Nam liên quan đến lỗi cảnh báo động cơ Jeep Wrangler và Gladiator, cùng với rủi ro tiềm ẩn từ bộ bơm túi khí.

AI xóa nhầm, AWS sập 13 giờ gây chấn động Sự cố AWS kéo dài 13 giờ do AI xóa nhầm môi trường, Amazon khẳng định lỗi thuộc về quyền truy cập người dùng chứ không phải AI mất kiểm soát.

Perplexity Computer, máy tính AI tự làm mọi việc Perplexity ra mắt “Perplexity Computer” - hệ thống AI có thể tự xử lý toàn bộ dự án từ đầu đến cuối, hoạt động liên tục ngay cả khi bạn ngủ.

Cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an sau vụ Mỹ-Israel tấn công Iran Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.

Siêu phẩm Ferrari 812 Competizione A tăng giá gấp 4 lần chỉ sau 3 năm Chiếc Ferrari 812 Competizione A của một nhà sưu tầm đã tăng giá trị gần gấp bốn lần, biến một siêu xe giới hạn thành khoản đầu tư sinh lời đáng kinh ngạc.

Xe máy điện Honda Dax e: và Zoomer e: sắp bán tại Việt Nam? Dax e: và Zoomer e: là hai mẫu xe máy điện mới đây đã được Honda Motor đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam.

Giám đốc Meta bất lực vì AI xóa sạch hộp thư Summer Yue, giám đốc an toàn AI tại Meta, gặp sự cố khi bot OpenClaw tự ý xóa toàn bộ email, khiến cộng đồng lo ngại về rủi ro bảo mật.