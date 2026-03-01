Khám phá bức tượng đầu đá của Vua Anh thời Trung Cổ

Thị trường xe đa dụng hạng sang cỡ lớn vừa chứng kiến một bước ngoặt bất ngờ khi Porsche "quay xe" bỏ nền tảng điện trên mẫu K1, dùng động cơ V8 tăng áp.
Một nghị sĩ và 6 người khác thiệt mạng trong vụ rơi trực thăng tại Kenya. Theo cảnh sát, vụ tai nạn xảy ra trong điều kiện thời tiết xấu.
Hai đợt triệu hồi mới được JVA triển khai tại Việt Nam liên quan đến lỗi cảnh báo động cơ Jeep Wrangler và Gladiator, cùng với rủi ro tiềm ẩn từ bộ bơm túi khí.
Sự cố AWS kéo dài 13 giờ do AI xóa nhầm môi trường, Amazon khẳng định lỗi thuộc về quyền truy cập người dùng chứ không phải AI mất kiểm soát.
Perplexity ra mắt “Perplexity Computer” - hệ thống AI có thể tự xử lý toàn bộ dự án từ đầu đến cuối, hoạt động liên tục ngay cả khi bạn ngủ.
Tại cuộc họp khẩn của Hội đồng Bảo an, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres và nhiều quốc gia đã kêu gọi các bên ngừng tấn công và quay lại bàn đàm phán.
Chiếc Ferrari 812 Competizione A của một nhà sưu tầm đã tăng giá trị gần gấp bốn lần, biến một siêu xe giới hạn thành khoản đầu tư sinh lời đáng kinh ngạc.
Dax e: và Zoomer e: là hai mẫu xe máy điện mới đây đã được Honda Motor đăng ký bảo hộ kiểu dáng tại Việt Nam.
Summer Yue, giám đốc an toàn AI tại Meta, gặp sự cố khi bot OpenClaw tự ý xóa toàn bộ email, khiến cộng đồng lo ngại về rủi ro bảo mật.
Bugatti W16 Mistral không chỉ là đại diện cho chương cuối cùng của kỷ nguyên W16 mà còn là kiệt tác mui trần được định hình bởi hiệu suất, nghệ thuật và di sản.