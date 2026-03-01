Khoa học & Đời sống

[Infographic] Tiểu sử bà Bùi Thị Minh Hoài ứng cử ĐBQH khoá XVI

Mạnh Hưng

Bà Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ứng cử đại biểu Quốc hội tại Đơn vị bầu cử số 5, tỉnh Phú Thọ.

