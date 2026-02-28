Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn chuối tại Phú Thọ

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 18h40 ngày 27/2, Công an xã Thanh Thủy nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện một trẻ sơ sinh bị bỏ rơi gần đường vào Nghĩa trang Sụ Đá (khu 3, xã Thanh Thủy).

Bé trai khỏe mạnh đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm y tế khu vực Thanh Thủy trong thời gian tìm cha mẹ đẻ.

Trước đó, bà Nguyễn Thị Đàn (SN 1967, trú khu 3) khoảng 17h30 cùng ngày khi đi làm đồng về qua khu vực trên thì nghe tiếng trẻ khóc trong vườn chuối ven đường bê tông dẫn vào nghĩa trang.

Kiểm tra, bà phát hiện một giỏ màu trắng bên trong có một bé trai sơ sinh, kèm theo một bình sữa nhựa, một số quần áo và đồ dùng trẻ em. Xung quanh không có giấy tờ tùy thân hay thông tin liên quan đến nhân thân của cháu bé.

Qua kiểm tra ban đầu, cháu bé được xác định là bé trai, khoảng 3-4 ngày tuổi, nặng 3,2kg, sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Thanh Thủy đã phối hợp với Công an xã lập biên bản sự việc, đồng thời bàn giao cháu bé cho Trung tâm Y tế khu vực Thanh Thủy chăm sóc theo quy định. Hiện cơ quan chức năng chưa xác định được danh tính cha, mẹ đẻ và người bỏ rơi cháu.

UBND xã Thanh Thủy thực hiện niêm yết công khai thông báo tại trụ sở UBND xã, cổng thông tin điện tử của xã và Nhà văn hóa khu 3 trong thời gian 7 ngày liên tục kể từ ngày 28/2 đến hết ngày 6/3. Trong thời gian này, nếu ai biết thông tin về cha, mẹ đẻ của cháu bé, đề nghị liên hệ UBND xã Thanh Thủy để được xem xét, giải quyết theo quy định pháp luật.