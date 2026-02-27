Danh sách 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Hải Phòng

Hội đồng Bầu cử quốc gia đã công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khoá XVI.

Theo đó, tại thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử với 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu.

Trong đó, có 24 người đang cư trú và làm việc tại TP Hải Phòng đủ tiêu chuẩn và được địa phương giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, 9 người Trung ương giới thiệu ứng cử tại Hải Phòng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại phường Hải An (Hải Phòng)

Trong số 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội tại Hải Phòng có 1 Ủy viên Bộ Chính trị là ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; hai Ủy viên Trung ương Đảng gồm các ông: Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng; Lê Mạnh Hùng, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng uỷ, Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Trong danh sách ứng cử có ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ông Vũ Văn Tiến ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI tại Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng.

Trong 24 người do thành phố giới thiệu có ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng. Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố, Ban Tổ chức Thành ủy, Sở Tài chính và Công an thành phố mỗi đơn vị có 2 người ứng cử. Khối văn hóa, thể thao và du lịch có 5 người ứng cử; Trường Đại học Hải Phòng có 3 người. Nhiều cơ quan, đơn vị như Kho bạc Nhà nước khu vực III, Chi cục Hải quan khu vực III, Bệnh viện Phụ sản Hải Phòng, Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp (cơ sở An Đồng), Bệnh viện Quốc tế Sản Nhi Hải Phòng, Công ty CP Cảng Hải Phòng, Công ty CP Lai dắt và Vận tải Cảng Hải Phòng… mỗi đơn vị có 1 người ứng cử.

Chi tiết danh sách 33 người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XVI tại Hải Phòng theo từng đơn vị bầu cử

Theo cơ cấu, thành phần người ứng cử: Tổng số người ứng cử: 33 người; số đại biểu được bầu: 19 người tại 7 đơn vị bầu cử. 24 người do địa phương giới thiệu; 9 người do Trung ương giới thiệu; nữ ứng cử viên: 12 người (36,36%); người dưới 40 tuổi: 5 người (15,15%), trong đó ứng cử viên trẻ nhất sinh năm 1998; người ngoài Đảng: 2 người (8,33%); có 4 người tái cử; không có ứng cử viên là người dân tộc thiểu số, tôn giáo.