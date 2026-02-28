Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga chuẩn bị tiếp xúc cử tri tại Lai Châu

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu vừa ban hành Kế hoạch số 25/KH-MTTQ-BTT ngày 24/2/2026 về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026–2031, thuộc Đơn vị bầu cử số 1.

Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã: Khoen On, Mường Kim, Than Uyên, Mường Than, Pắc Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa. Các ứng cử viên gồm: Bà Sùng Mì Ché; Ông Hoàng Quốc Khánh; Bà Hà Thị Nga; Ông Nguyễn Công Thiệp.

Theo kế hoạch, lịch tiếp xúc cử tri được tổ chức cụ thể như sau:

Ngày 01/3/2026

Sáng: Hội trường UBND xã Khoen On

Chiều: Hội trường Nhà văn hóa trung tâm xã Mường Kim

Ngày 02/3/2026

Sáng: Hội trường trung tâm xã Than Uyên

Chiều: Trường THPT Mường Than (xã Mường Than)

Ngày 04/3/2026

Sáng: Nhà văn hóa trung tâm xã Nậm Sỏ

Chiều: Trung tâm hội nghị văn hóa xã Tân Uyên

Ngày 05/3/2026

Sáng: Trung tâm UBND xã Mường Khoa

Chiều: Nhà văn hóa bản Ngọc Lại, xã Mường Khoa

Thời gian tổ chức: Buổi sáng bắt đầu từ 8h; buổi chiều từ 14h.

Đáng chú ý, trong danh sách ứng cử viên tại Đơn vị bầu cử số 1, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam là một trong những gương mặt nhận được sự quan tâm của cử tri. Các hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ là dịp để bà Hà Thị Nga cùng các ứng cử viên trình bày chương trình hành động, cam kết trước cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân tại các địa phương trong đơn vị bầu cử.

Việc tổ chức tiếp xúc cử tri được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, tạo điều kiện để cử tri trực tiếp trao đổi, giám sát và đánh giá năng lực, chương trình hành động của từng ứng cử viên trước ngày bầu cử.

Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga ứng cử ĐBQH khoá XVI tại tỉnh Lai Châu.

Bà Hà Thị Nga sinh ngày 20/02/1969; Dân tộc Thái; Quê quán: xã Bao La, tỉnh Phú Thọ (trước đây là xã Bao La, tỉnh Hòa Bình).

Tháng 1/1992 - 5/1995: Cán bộ Tỉnh đoàn; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hòa Bình; Phó Bí thư đoàn Thanh niên Khối các cơ quan tỉnh Hòa Bình.

Tháng 6/1995 - 12/1999: Cán bộ Tỉnh đoàn Lào Cai; Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tư tưởng văn hóa Tỉnh đoàn Lào Cai, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên khối các cơ quan Dân chính Đảng; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII (1999 - 2004).

Tháng 1/2000 - 12/2003: Phó Trưởng Ban chuyên trách Ban Văn hóa xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai.

Tháng 1/2004 - 6/2011: Bí thư Tỉnh đoàn Lào Cai, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn khóa VIII, IX; Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Lào Cai khóa XII (1999 - 2004), khóa XIII (2004 - 2009).

Tháng 7/2011 - 6/2014: Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai khóa XIV (2011 - 2016).

Tháng 6/2014 - 10/2015: Bí thư Huyện ủy Mường Khương; Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy Lào Cai khóa XIV (2010 - 2015).

Tháng10/2015 - 5/2020: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lào Cai khóa XV (nhiệm kỳ 2015 - 2020) kiêm Hiệu trưởng Trường chính trị Tỉnh (11/2015 - 12/2018).

Tháng 5/2020 - 12/2020: Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam.

Tháng 1/2021 - 10/2024: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội.

Ngày 25/10/2024 - 30/6/2025: Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Đại biểu Quốc hội khóa XV và Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội. Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Tuyên Quang.

Ngày 01/7/2025 - 9/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 10/7/2025: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ tư, khoá X đã hiệp thương cử đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tham gia Ủy ban, Đoàn Chủ tịch và giữ chức Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.

Ngày 10/7/2025 - 21/7/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tháng 7/2025-12/2025: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Tháng 1/2026 đến nay: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội khóa XV.

Ngày 14/1/2026: Tại Hội nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 6, khoá X đã hiệp thương cử đồng chí Hà Thị Nga, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương giữ chức Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, khoá X, nhiệm kỳ 2024-2029.