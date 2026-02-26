Bộ Nông nghiệp và Môi trường yêu cầu công khai kết quả vụ nổ nhà máy phốt pho

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có văn bản gửi UBND tỉnh Lào Cai đề nghị khẩn trương xử lý, khắc phục sự cố vụ nổ xảy ra tại Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam (PP5), thuộc Khu công nghiệp Tằng Loỏng, đồng thời công khai kết quả xử lý cho người dân theo quy định.

Theo văn bản, Bộ đề nghị tỉnh Lào Cai chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng tổ chức ứng phó, xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả sự cố. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại khu vực xảy ra vụ việc, đảm bảo không ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống của người dân.

Bộ cũng yêu cầu kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về môi trường đối với công ty nếu phát hiện sai phạm, và báo cáo kết quả về Bộ trước ngày 27/2. Việc công khai thông tin về kết quả xử lý cho người dân và cơ quan báo chí cũng được nhấn mạnh nhằm đảm bảo minh bạch.

Đây không phải lần đầu tiên khu công nghiệp này xảy ra sự cố làm chết người, trước đó vào ngày 2/8/2024, tại mặt bằng nhà máy nghiền xỉ phốt pho và xỉ lò cao công suất 1 triệu tấn/năm thuộc Khu Công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai đã xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng. Trong quá trình thi công hạng mục Silo của nhà máy, vụ tai nạn đã khiến 1 người tử vong và 5 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự cố, công ty đã nhanh chóng đưa các nạn nhân đi cấp cứu và báo cáo sự việc cho công an địa phương cũng như các cơ quan chức năng liên quan.

Trước đó, vào khoảng 12h22 ngày 23/2/2026, tại lò sản xuất phốt pho thuộc Công ty TNHH Phốt pho vàng Việt Nam, khu vực cổng số 2 xảy ra sự cố nổ vỏ kép bồn tinh chế.

Hai tiếng nổ lớn liên tiếp tạo ra cột lửa và khói trắng bốc cao hàng trăm mét. Vụ nổ khiến một phần mái tôn của xưởng kho thành phẩm bị sập, nhiều thiết bị hư hỏng nghiêm trọng. Sự cố khiến anh Vàng Văn L. (35 tuổi), Tổ trưởng ca trực, trú tại tỉnh Lào Cai, tử vong.

Hiện Chi cục Môi trường, Khí tượng thủy văn và Biến đổi khí hậu đang tiến hành khảo sát, lấy mẫu quan trắc môi trường không khí và nước. Dự kiến, kết quả quan trắc sẽ có sau khoảng một tuần.

UBND tỉnh Lào Cai đã giao lực lượng công an chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan điều tra, xác minh nguyên nhân, làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân và xử lý nghiêm các vi phạm nếu có.

Cơ quan chức năng cũng được yêu cầu tăng cường giám sát môi trường, không để xảy ra tình trạng ô nhiễm hóa chất, đồng thời đảm bảo an toàn và ổn định đời sống cho người dân khu vực lân cận. UBND tỉnh yêu cầu Công ty PP5 tập trung mọi nguồn lực để khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn sản xuất.