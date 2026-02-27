Khoa học & Đời sống

Tàu du lịch tại Hạ Long cháy, toàn bộ khách và thuyền viên an toàn

Vụ cháy tàu du lịch tại vịnh Hạ Long đã được kiểm soát, không gây thiệt hại về người, lực lượng chức năng đang điều tra nguyên nhân.

Vào khoảng 17h ngày 27/2, tại khu vực gần Hang Cỏ trên Vịnh Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, tàu du lịch Signature QN-7269 xảy ra sự cố cháy, trên tàu có 30 khách và 11 thuyền viên.

Lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh có mặt tại hiện trường vụ cháy.

Ngay sau khi phát hiện sự cố, thuyền trưởng và thuyền viên đã nhanh chóng đưa toàn bộ du khách rời tàu an toàn, phối hợp với các lực lượng hỗ trợ tại khu vực. Toàn bộ hành khách và thuyền viên đều an toàn, sức khỏe ổn định.

Đám cháy đã được dập tắt sau đó, tàu không bị chìm, môi trường xung quanh không bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân.

