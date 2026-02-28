Sai phạm tại dự án BV Bạch Mai, Việt Đức và truy tố bà Nguyễn Thị Kim Tiến

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan. Vụ án liên quan đến quá trình thực hiện hai dự án xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và xây dựng mới cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ vai trò xuyên suốt

Đáng chú ý, trong số 10 bị can, cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí”.

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến

Cơ quan điều tra xác định bà Nguyễn Thị Kim Tiến giữ vai trò xuyên suốt trong quá trình triển khai hai dự án trọng điểm của ngành y tế, cùng các đồng phạm gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho ngân sách nhà nước, với tổng số tiền lên tới 803 tỷ đồng.

Trong vụ án, 6 bị can khác bị đề nghị truy tố cùng tội danh trên, trong đó, có Nguyễn Kim Trung cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, cựu Phó Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và công trình y tế, Bộ Y tế và Trần Văn Sinh, cựu Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, Bộ Y tế.

Hai bị can bị đề nghị truy tố về 2 tội danh “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” và “Nhận hối lộ” gồm Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế và Nguyễn Hữu Tuấn, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành Xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm, Bộ Y tế.

Kết luận điều tra nêu rõ, trong quá trình triển khai hai dự án: xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và cơ sở 2 Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, việc thuê tư vấn nước ngoài lập dự án, thiết kế kỹ thuật và thiết kế bản vẽ thi công tuy không được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, nhưng Nguyễn Chiến Thắng vẫn ký Tờ trình để trình Nguyễn Thị Kim Tiến ký các quyết định cho phép thuê tư vấn nước ngoài thực hiện lập 2 dự án và phê duyệt Kế hoạch tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc…

Trên cơ sở phương án thiết kế kiến trúc 2 dự án được duyệt, Nguyễn Chiến Thắng chỉ đạo Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn và Trần Văn Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định thầu không đúng quy định pháp luật. Từ đó, liên danh VK Studio - Viện TTB thực hiện các gói thầu tương ứng và phối hợp với Đào Xuân Sinh hoàn thiện, hợp thức hồ sơ chỉ định các gói thầu liên quan. Hành vi này của bị can Nguyễn Thị Kim Tiến và các bị can liên quan gây thất thoát tài sản nhà nước hơn 70,2 tỷ đồng.

Cơ quan điều tra còn xác định, các bị can đã phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức lựa chọn nhà thầu và thực hiện gói thầu XDBM-01 và XDVĐ-01 không đúng quy định, có nhiều sai phạm, gây khó khăn, vướng mắc trong việc triển khai thực hiện dẫn đến dự án không thực hiện đúng tiến độ, phải dừng thực hiện, không đảm bảo mục tiêu đề ra, gây lãng phí tài sản Nhà nước tổng cộng 733,5 tỷ đồng.

Đáng chú ý, các bị can Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Thị Kim Tiến, Nguyễn Kim Trung, Nguyễn Hữu Tuấn, Trần Văn Sinh có sai phạm xuyên suốt, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước hơn 803,7 tỷ đồng.

Sai phạm có tính hệ thống

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 được Bộ Y tế phê duyệt và quyết định đầu tư với tổng mức đầu tư 9.985 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 9.000 tỷ đồng, quy mô mỗi dự án 1.000 giường bệnh. Hai 2 dự án được khởi công đầu năm 2015, đến hết năm 2017 cơ bản hoàn thành phần xây dựng. Tuy nhiên, do gặp vướng mắc, hai dự án sau đó “đắp chiếu” trong thời gian dài, gây thất thoát, lãng phí.

Sau quá trình thanh tra, cuối tháng 3/2025, Thanh tra Chính phủ đã ban hành kết luận thanh tra chỉ ra các sai phạm liên quan đến quá trình thực hiện hai dự án này.

Kết quả thanh tra cho thấy những sai phạm trong quá trình triển khai 2 dự án có tính hệ thống, vi phạm sau có nguyên nhân từ vi phạm trước; có yếu tố chủ quan xảy ra ở hầu hết các khâu, từ chuẩn bị đầu tư đến thực hiện đầu tư; từ phê duyệt chủ trương, kế hoạch lựa chọn nhà thầu; tổ chức đấu thầu; lựa chọn, ký kết và thực hiện các gói thầu.

Hợp đồng xây dựng ký kết không rõ ràng, không tuân thủ bất kỳ quy định nào tại các văn bản quy phạm pháp luật về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Vừa ký hợp đồng xong thì 8 ngày sau đã phải đề nghị điều chỉnh thiết kế cơ sở. Thi công khi chưa có thiết kế kỹ thuật, chưa có bản vẽ thiết kế thi công và chưa có cả dự toán. Đặc biệt, giá trị lãng phí được phát hiện qua thanh tra tại 2 dự án lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Tiến, Bộ trưởng Bộ Y tế giai đoạn 2011 - 2019, là người trực tiếp ký các quyết định liên quan cả hai dự án trong năm 2013 - 2017.

Thanh tra Chính phủ khi đó đã liệt kê tại phụ lục kèm theo kết luận thanh tra cho thấy gần 30 cán bộ có trách nhiệm liên quan đến 2 dự án. Trong số này còm có ông Nguyễn Viết Tiến, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách lĩnh vực xây dựng cơ bản từ tháng 11/2018 đến tháng 8/2019, phụ trách Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế từ tháng 12/2016 đến tháng 8/2019. Ông Nguyễn Trường Sơn, cựu Thứ trưởng Bộ Y tế, phụ trách Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế từ tháng 3/2021.

Ngoài ra, còn có ông Nguyễn Minh Tuấn, cựu Vụ trưởng Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế (Bộ Y tế), từ năm 2011 đến tháng 11/2021; Nguyễn Chiến Thắng, Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Trường Sơn, các cựu Giám đốc Ban quản lý dự án y tế trọng điểm, kiêm nhiệm trong giai đoạn 2014 - 2022…

Thanh tra Chính phủ chuyển hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu của tội Vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng sang Bộ Công an để xem xét. Đồng thời cũng chuyển thông tin để Bộ Công an xem xét điều tra, xử lý với các nội dung có nhiều vi phạm pháp luật về đấu thầu, xây dựng, lãng phí có dấu hiệu gây thiệt hại cho ngân sách.

Tháng 7/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố vụ án lãng phí tại dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 và Việt Đức cơ sở 2, 5 bị can bị khởi tố, gồm: ông Đào Xuân Sinh, Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn, đầu tư và xây dựng SHT; Trần Văn Sinh, Trưởng phòng Kỹ thuật dự toán, Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm, Bộ Y tế; Nguyễn Chiến Thắng, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm; cùng hai nguyên cấp phó là Nguyễn Hữu Tuấn và Nguyễn Kim Trung. Cuối tháng 9/2025, cơ quan điều tra tiếp tục khởi tố thêm hai bị can, sau đó một thời gian ngắn, thêm 3 bị can bị khởi tố trong vụ án, nâng tổng số bị can lên 10 người.