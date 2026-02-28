Cần Thơ triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 9 người

Ngày 28/2, thông tin từ Công an xã Mỹ Hương (TP Cần Thơ) cho biết, đơn vị vừa triệt phá tụ điểm đánh bạc trái phép tại ấp Thiện Bình, bắt 9 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật có liên quan.

Trước đó, vào lúc 19h40 ngày 25/2, Công an xã Mỹ Hương phát hiện tại một hộ dân ở ấp Thiện Bình có một nhóm đối tượng tụ tập đánh bạc, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: CACC

Ngay sau đó, Ban Chỉ huy Công an xã đã khẩn trương chỉ đạo Tổ công tác tiến hành kiểm tra, bắt quả tang 9 đối tượng đang tham gia đánh bài bằng hình thức đánh bạc ăn thua bằng tiền.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 15 bộ bài tây chưa qua sử dụng, 117 lá bài tây đã qua sử dụng, 4 điện thoại di động và 59 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng đã thành khẩn khai báo, đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hiện, vụ việc đang được Công an xã Mỹ Hương điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

