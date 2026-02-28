Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại Nghệ An

Sáng 28/2, sau khi khảo sát thực tế tại khu vực bỏ phiếu xóm Phúc Long (xã Hưng Nguyên), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đã làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An.



Báo cáo tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh cho biết Nghệ An xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đã chủ động triển khai đồng bộ, đúng quy định. Toàn tỉnh thành lập 6 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 20 Ban bầu cử HĐND tỉnh, 1.039 Ban bầu cử cấp xã và 3.123 khu vực bỏ phiếu.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại cuộc làm việc.

Sau hiệp thương lần thứ ba, tỉnh chốt 28 ứng cử viên đại biểu Quốc hội để bầu 16 đại biểu; 140 ứng cử viên HĐND tỉnh để bầu 85 đại biểu; 4.807 người ứng cử HĐND cấp xã để bầu 2.912 đại biểu. Tỷ lệ nữ, người trẻ, người dân tộc thiểu số và đại biểu ngoài Đảng đạt hoặc vượt định hướng Trung ương. Lần đầu tiên Nghệ An giới thiệu một ứng viên đại biểu Quốc hội trẻ, nữ là người dân tộc Ơ Đu.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Nghệ An Hoàng Nghĩa Hiếu báo cáo tại cuộc làm việc.

Toàn tỉnh có 2.638.733 cử tri. Danh sách cử tri đã được rà soát, công bố kịp thời theo từng khu vực bỏ phiếu. Nghệ An cũng được cho phép tổ chức bỏ phiếu sớm hơn 2 ngày tại 55 khu vực thuộc 12 xã miền núi, biên giới.

Từ nay đến ngày bầu cử, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, bảo đảm an ninh trật tự, chuẩn bị các phương án ứng phó tình huống phát sinh, tổ chức bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, phấn đấu công bố kết quả trước ngày 25/3/2026.