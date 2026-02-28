Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu trở lại sau 19 năm gián đoạn tại Phú Thọ

Trong hai ngày 27 - 28/2 (tức 11 - 12 tháng giêng năm Bính Ngọ), UBND xã Hy Cương (tỉnh Phú Thọ) tổ chức khôi phục Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu - một lễ hội tín ngưỡng dân gian có nguồn gốc từ làng cổ Gia Ninh, xã Thanh Đình, thành phố Việt Trì (nay thuộc Hy Cương).

Xã Hy Cương, tỉnh Phú Thọ khôi phục Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu sau 19 năm.

Lễ hội nhằm tưởng nhớ, tri ân công đức hai vị thần thời kỳ Hùng Vương dựng nước là Tản Viên Sơn Thánh và Quý Minh Đại Vương. Đây là lễ hội mang đậm tín ngưỡng phồn thực nông nghiệp, thể hiện khát vọng về mùa màng bội thu, cuộc sống ấm no và sự sinh sôi, phát triển của cộng đồng.

Trước đây, lễ hội được tổ chức vào ngày 3 - 4 tháng giêng với nhiều nghi lễ đặc sắc như: Rước Ông Khiu, Bà Khiu; bái vọng; chạy quân; rước và hóa Ông Giải; cầu mùa trên giàn Khiu. Tuy nhiên, qua thời gian và những biến động xã hội, lễ hội dần bị mai một.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Nguyễn Mạnh Sơn và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Trung Kiên thành kính dâng hương tại đình Thanh Đình.

Để bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của Nhân dân, sau 19 năm gián đoạn, từ năm 2026, UBND xã Hy Cương tổ chức khôi phục Lễ hội rước ông Khiu, bà Khiu.

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, bà Nguyễn Thu Hiền, Chủ tịch UBND xã Hy Cương cho biết, đây là lễ hội lớn của tỉnh Vĩnh Phú trước đây gắn với hai vị thần thời kỳ Hùng Vương dựng nước là Tản Viên Sơn Thánh và Quý Minh Đại Vương.

Các hoạt động tại Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu sáng ngày 12 tháng giêng.

Việc phục dựng lễ hội dựa trên nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân, quá trình phục dựng được triển khai thận trọng, dựa trên hồ sơ xếp hạng di tích và các tài liệu nghiên cứu, bảo đảm tính khoa học, phù hợp quy định hiện hành và thực tiễn địa phương. Phương án khôi phục nhận được sự đồng thuận, chung tay của cộng đồng, giữ gìn đúng bản sắc văn hóa truyền thống.

Việc khôi phục lễ hội không chỉ góp phần bảo tồn di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của nhân dân mà còn là tiền đề để địa phương hoàn thiện hồ sơ, đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét đưa Lễ rước Ông Khiu, Bà Khiu vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia khi đủ điều kiện.

