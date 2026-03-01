[Infographic] Tiểu sử ông Vũ Văn Tiến ứng cử ĐBQH khoá XVI

Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đối mặt mức án thế nào? Cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị truy tố về vi phạm quản lý, gây thất thoát hơn 800 tỷ đồng trong vụ án liên quan đến hai bệnh viện lớn.

Sáng rõ cống hiến và di sản của Thủ tướng Phạm Văn Đồng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức hội thảo tôn vinh cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp lớn của đồng chí Phạm Văn Đồng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn về Kim Liên dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Nghệ An, khẳng định quyết tâm tổ chức thành công bầu cử Quốc hội khóa XVI.

Cháy lớn lúc rạng sáng tại Nghệ An, 1 người tử vong Vụ cháy nhà ở xã Nghĩa Đồng, Nghệ An vào sáng 28/2 khiến một người tử vong và nhiều tài sản bị thiêu rụi, lực lượng chức năng đang điều tra.

Lễ hội rước Ông Khiu, Bà Khiu trở lại sau 19 năm gián đoạn tại Phú Thọ Việc khôi phục lễ hội góp phần bảo tồn di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng và giữ gìn bản sắc truyền thống của địa phương.

Phát hiện bé sơ sinh bị bỏ rơi trong vườn chuối tại Phú Thọ Một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi đã được phát hiện tại xã Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ, hiện đang được chăm sóc tại trung tâm y tế địa phương.

Cần Thơ triệt phá tụ điểm đánh bạc, bắt giữ 9 người Lực lượng chức năng Cần Thơ bắt giữ 9 đối tượng tổ chức đánh bạc trái phép, thu giữ nhiều tang vật, đảm bảo an ninh xã hội.

Chủ tịch Quốc hội kiểm tra, chỉ đạo công tác bầu cử tại Nghệ An Nghệ An chuẩn bị chu đáo cho bầu cử Quốc hội và HĐND, tổ chức bỏ phiếu sớm tại vùng miền núi, đảm bảo đúng luật, an toàn, dân chủ.

Tổng Bí thư dự Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND của Quân chủng Hải quân Sáng ngày 28/2, tại thành phố Hải Phòng, Quân chủng Hải quân tổ chức Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (Anh hùng LLVTND) lần thứ 3.