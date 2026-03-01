Ông Vũ Văn Tiến sẽ tiếp xúc cử tri tại TP Hải Phòng ngày 5/3

Thành phố Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội, 33 người ứng cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19 đại biểu.

Đơn vị bầu cử số 6, thành phố Hải Phòng có 5 ứng cử viên, trong đó có ông Vũ Văn Tiến, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đơn vị bầu cử số 6 gồm 20 phường, xã: Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Hải Dương, Nam Đồng, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chu Văn An, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi, Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hải Phòng, hoạt động tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử sẽ được triển khai sâu rộng với số lượng lớn các cuộc gặp gỡ tại các đơn vị bầu cử. Trong đó, đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức các hội nghị tiếp xúc tại 7 đơn vị bầu cử, diễn ra trong khoảng thời gian từ ngày 3/3 đến ngày 6/3/2026. Hội nghị tiếp xúc cử tri sẽ được tổ chức kết hợp hội nghị trực tiếp và trực tuyến.

Dự kiến, sáng ngày 5/3, ông Vũ Văn Tiến cùng các ứng viên ĐBQH khóa XVI đơn vị bầu cử số 6 TP Hải Phòng sẽ tiếp xúc cử tri trực tiếp tại trụ sở UBND phường Hải Dương, TP Hải Phòng, kết nối trực tuyến các phường Lê Thanh Nghị, Thành Đông, Tân Hưng, Thạch Khôi, Việt Hòa, Tứ Minh, Ái Quốc.

Chiều cùng ngày, ông Vũ Văn Tiến và các ứng viên đơn vị bầu cử số 6 sẽ tiếp xúc cử tri trực tiếp tại trụ sở phường Chu Văn An, trực tuyến các phường xã Nam Sách, Thái Tân, Hợp Tiến, Trần Phú, An Phú, Trần Nhân Tông, Lê Đại Hành, Chí Linh, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi.

Tại các hội nghị, người ứng cử sẽ trực tiếp trình bày chương trình hành động tại một điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND các phường, xã, sau đó nội dung sẽ được truyền trực tuyến đến các điểm cầu phụ tại các địa bàn lân cận trong cùng đơn vị bầu cử.

Ông Vũ Văn Tiến, sinh năm 1982, quê quán: xã Trần Phú, thành phố Hải Phòng (trước đây là xã Thanh Quang, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương), học vị Tiến sĩ Báo chí, Cử nhân Kinh tế, Cao cấp Lý luận chính trị.

Ông Vũ Văn Tiến là Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn về Khoa học công nghệ và Chuyển đổi số của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Với nhiều thành tích đã đạt được trong quá trình công tác, ông được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba năm 2025; 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ các năm: 2020, 2026 và 25 Bằng khen cấp Bộ, tỉnh, thành phố.