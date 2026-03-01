Bà Hà Thị Nga cam kết đồng hành cùng Lai Châu phát triển bền vững

Sáng 1/3, bà Hà Thị Nga, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng các ứng cử viên thuộc đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Lai Châu tiếp xúc cử tri với những người ứng cử Đại biểu quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cùng dự hội nghị còn các đại biểu: Tẩn Thị Quế, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Lai Châu; Tống Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Hoàng Quốc Khánh, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lai Châu; đại biểu ứng cử Quốc hội khóa XVI; đại biểu ứng cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và đông đảo cử tri trên địa bàn xã Khoen On.

CÔNG BỐ TIỂU SỬ, TRÌNH BÀY CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các thông tin về tiểu sử của 4 ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 (các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pác Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa), tỉnh Lai Châu gồm: Bà Hà Thị Nga - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; ông Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Công Thiếp, Ủy viên Kiêm nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Sở Tư pháp, Phó Giám đốc sở Tư pháp (Lai Châu); bà Sừng Mì Ché, Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ xã, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, Bí thư Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Bum Tở (Lai Châu).

Bà Hà Thị Nga cùng các ứng cử viên Đại viên ĐBQH khoá XVI tiếp xúc cử tri tại tỉnh Lai Châu.

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, các ý kiến cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về những vấn đề nhân dân địa phương quan tâm.

Phát biểu trước cử tri, bà Hà Thị Nga bày tỏ niềm vinh dự được Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và được Hội đồng bầu cử quốc gia phân công về ứng cử tại tỉnh Lai Châu.

Là một cán bộ người dân tộc thiểu số với 34 năm công tác ở cấp huyện, cấp tỉnh và Trung ương, trong đó có hơn 25 năm công tác tại các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, ở mỗi cương vị công tác, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga đều nỗ lực cố gắng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trình bày dự kiến Chương trình hành động, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí của Quốc hội - Cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, là cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, với chức năng lập pháp, giám sát tối cao hoạt động của Nhà nước và là cơ quan đại diện cho nhân dân quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước.

Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm đại biểu Quốc hội khóa XVI, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm của Người đại biểu dân cử.

Trọng tâm là thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với Nhân dân; định kỳ tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời báo cáo với Đảng, phản ánh đến Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Quan tâm theo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để cùng với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở Trung ương trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cũng như giải quyết, tháo gỡ những khó khăn phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và các địa phương trong giai đoạn tới.

ƯU TIÊN CHÍNH SÁCH CHO VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới, đồng bào các dân tộc thiểu số chiếm 84% dân số toàn tỉnh, trong những năm qua, tỉnh Lai Châu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh và đối ngoại, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong thời gian tới.

Tuy nhiên, tỉnh vẫn còn không ít khó khăn, thiếu nguồn lực đầu tư cho phát triển; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao, an ninh trật tự ở một số địa bàn còn tiềm ẩn phức tạp, ảnh hưởng đến quá trình phát triển của tỉnh.

Đối với xã Khoen On là xã đặc biệt khó khăn của tỉnh Lai Châu được thành lập trên cơ sở sáp nhập 2 xã (Khoen On và Tà Gia) của huyện Than Uyên cũ, với 3 dân tộc cùng sinh sống (Thái, Mông, Khơ Mú). Những năm qua, với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc, xã đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, xã vẫn còn đối diện với nhiều khó khăn, điều kiện khí hậu khắc nghiệt, diện tích đất nông nghiệp ít, hộ nghèo còn cao, đời sống của một số bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga cho biết sẽ nỗ lực đồng hành với tỉnh kiến nghị các cơ quan liên quan ở Trung ương triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga nhấn mạnh sẽ cùng với tập thể Ban Thường trực, Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam tiếp tục có giải pháp để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội góp phần xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bày tỏ sự cảm động trước sự quan tâm và tình cảm chân thành mà các Lãnh tỉnh và các xã, đặc biệt là của các vị cử tri, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga cho biết, dù ở bất cứ cương vị công tác nào, bản thân sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời mong tiếp tục nhận được sự quan tâm, ủng hộ của cử tri để có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của Lai Châu nói riêng và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi nói chung.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình có công, người có uy tín và hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Khoen On.