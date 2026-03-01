Rơi trực thăng ở Kenya, một nghị sĩ thiệt mạng

AP đưa tin, một nghị sĩ nằm trong số 6 người thiệt mạng sau khi một chiếc trực thăng rơi tại Kenya trong điều kiện thời tiết xấu hôm 28/2.

"Chiếc trực thăng gặp nạn chỉ vài phút sau khi cất cánh và bốc cháy dữ dội tại khu vực đồi núi thuộc Nandi, phía tây đất nước", cảnh sát trưởng Samuel Mukuusi thông tin. Cảnh sát Mukuusi nói thêm, toàn bộ 6 người trên máy bay đều thiệt mạng. Trong số các nạn nhân có nghị sĩ Johana Ng’eno.

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Nandi, Kenya, khiến 6 người thiệt mạng. Ảnh: Kenya Times.

Ông Mukuusi cho biết các cơ quan chức năng đã mở cuộc điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya hiện chưa đưa ra bình luận về sự việc.

Chủ tịch Quốc hội Moses Wetang’ula đã gửi lời chia buồn, đồng thời ca ngợi ông Ng’eno là “một nhà lập pháp tận tụy và là người phục vụ nhân dân đầy trách nhiệm”.

Thông tin thêm về vụ tai nạn, tờ Kenya Times dẫn lời các nhân chứng cho biết máy bay buộc phải dừng lại do mưa lớn kéo dài. Tuy nhiên, sau khi mưa tạnh, phi công đã cố gắng tiếp tục hành trình, nhưng máy bay được cho là đã đâm vào một cái cây và rơi xuống.

Lực lượng cứu hộ khẩn cấp đã nhanh chóng đến hiện trường. Tại hiện trường, nhà chức trách đã thu hồi được chiếc điện thoại di động thuộc về một chính trị gia, người được cho là nằm trong số các hành khách. Chính trị gia này sau đó được xác định là nghị sĩ Johana Ng’eno.