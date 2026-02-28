Khoa học & Đời sống

Chatbot viết báo cáo 300 trang trong 10 phút

Claude của Anthropic gây sốc khi hoàn thành báo cáo 300 trang chỉ trong 10 phút, thu hút hơn 300.000 khách hàng và định giá công ty mẹ 380 tỷ USD.

Anthropic, startup AI do cựu lãnh đạo OpenAI sáng lập, đang tạo ra cuộc cách mạng với chatbot Claude.
Công cụ này nổi bật nhờ khả năng xử lý văn bản dài và duy trì ngữ cảnh sâu.
Một khách hàng như Novo Nordisk đã rút ngắn quy trình viết báo cáo từ 10 tuần xuống chỉ 10 phút.
Claude không chỉ là chatbot giao tiếp mà còn trở thành trợ lý AI trong lập trình với Claude Code.
Amazon và Google đã đầu tư hàng tỷ USD, đưa định giá Anthropic lên tới 380 tỷ USD.
Claude được tích hợp vào AWS Bedrock, tiếp cận trực tiếp hàng nghìn doanh nghiệp toàn cầu.
Giới chuyên gia nhận định Claude Code là bước tiến vượt bậc trong công cụ lập trình AI.
Anthropic được kỳ vọng trở thành trụ cột lớn của ngành AI trong thập kỷ tới.
