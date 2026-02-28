Khoa học & Đời sống

Kỳ đà khổng lồ thời tiền sử Australia: Loài thằn lằn lớn nhất từng biết

Khám phá kỳ đà khổng lồ dài tới 7 mét, nặng hơn 500 kg, sống trong thời kỳ Pleistocene và là loài thằn lằn trên cạn lớn nhất lịch sử.

Thằn lằn lớn nhất từng được biết đến. Kỳ đà khổng lồ có thể dài tới 5–7 mét và nặng hơn 500 kg theo một số ước tính. Kích thước này khiến nó trở thành loài thằn lằn trên cạn lớn nhất trong lịch sử Trái Đất. Ảnh: Pinterest.
Sống ở Australia thời Pleistocene. Loài này tồn tại vào kỷ Pleistocene, khoảng từ 1,6 triệu đến 50.000 năm trước, khi Australia còn là nơi sinh sống của nhiều loài thú khổng lồ như Diprotodon và kangaroo khổng lồ. Ảnh: Pinterest.
Họ hàng với rồng Komodo. Kỳ đà khổng lồ thuộc chi Varanus, cùng nhóm với rồng Komodo hiện đại. Điều này cho thấy nó có thể sở hữu lối săn mồi tương tự, dựa vào sức mạnh, tốc độ và khả năng theo dõi con mồi bền bỉ. Ảnh: Pinterest.
Có thể mang nọc độc nhẹ. Nghiên cứu về các loài kỳ đà hiện đại cho thấy chúng có tuyến nọc độc yếu hỗ trợ hạ gục con mồi. Vì vậy, nhiều nhà khoa học suy đoán kỳ đà khổng lồ cũng có cơ chế tương tự. Ảnh: Pinterest.
Tốc độ đáng kinh ngạc. Dù đồ sộ, cấu trúc xương và cơ bắp cho thấy nó có thể di chuyển nhanh trong quãng ngắn để phục kích con mồi, tương tự cách các loài kỳ đà hiện đại tăng tốc bất ngờ khi tấn công. Ảnh: Pinterest.
Đỉnh cao chuỗi thức ăn. Với kích thước vượt trội, Varanus priscus gần như không có kẻ thù tự nhiên trưởng thành. Nó có thể săn các loài thú lớn và thậm chí cạnh tranh với những kẻ săn mồi lớn khác trong hệ sinh thái cổ đại. Ảnh: Pinterest.
Nguyên nhân tuyệt chủng còn tranh cãi. Sự biến mất của kỳ đà khổng lồ có thể liên quan đến biến đổi khí hậu cuối kỷ băng hà hoặc sự xuất hiện của con người tại Australia, làm thay đổi môi trường sống và nguồn thức ăn. Ảnh: Pinterest.
Biểu tượng của động vật cổ xưa Australia. Ngày nay, Varanus priscus thường xuất hiện trong phim tài liệu và minh họa khoa học về động vật tiền sử Australia, trở thành biểu tượng cho thời kỳ các sinh vật khổng lồ phát triển mạnh ở lục địa này. Ảnh: Pinterest.
