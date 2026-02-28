Khoa học & Đời sống

Khám phá khủng long Monolophosaurus với chiếc mào đặc trưng

T.B (tổng hợp)

Monolophosaurus là khủng long ăn thịt kỷ Jura, nổi bật với chiếc mào lớn trên đầu, giúp hiểu rõ hơn về sự đa dạng của loài theropod.

Tên gọi nghĩa là “thằn lằn mào đơn”. Tên gọi Monolophosaurus có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp, trong đó “mono” nghĩa là một, “lophos” là mào và “sauros” là thằn lằn, ám chỉ chiếc mào xương lớn chạy dọc trên đỉnh hộp sọ. Đặc điểm này khiến nó khác biệt rõ rệt so với nhiều khủng long ăn thịt khác. Ảnh: Pinterest.
Sống vào kỷ Jura giữa. Monolophosaurus sinh sống cách đây khoảng 165 triệu năm, trong giai đoạn Jura giữa, thời kỳ mà các hệ sinh thái trên cạn đang đa dạng hóa mạnh mẽ với nhiều loài khủng long săn mồi và ăn cỏ cùng tồn tại. Ảnh: Pinterest.
Là khủng long ăn thịt đi bằng hai chân. Monolophosaurus thuộc nhóm theropod, di chuyển bằng hai chân sau khỏe mạnh, với chi trước ngắn hơn và có móng vuốt sắc. Cấu trúc cơ thể này cho phép nó trở thành kẻ săn mồi linh hoạt trong môi trường sống của mình. Ảnh: Pinterest.
Chiếc mào có thể dùng để phô diễn. Các nhà khoa học cho rằng chiếc mào lớn trên đầu có thể không chỉ để nhận diện loài mà còn đóng vai trò trong việc thu hút bạn tình hoặc thể hiện sức mạnh trước đối thủ, thay vì phục vụ trực tiếp cho việc săn mồi. Ảnh: Pinterest.
Kích thước trung bình so với các loài khủng long thuộc nhóm theropod khác. Monolophosaurus dài khoảng 5–6 mét và nặng vài trăm kilogram, nhỏ hơn nhiều so với các theropod khổng lồ xuất hiện sau này nhưng vẫn là một động vật săn mồi đáng gờm trong hệ sinh thái của nó. Ảnh: Pinterest.
Có thể sống gần khu vực nhiều nước. Một số bằng chứng địa chất cho thấy môi trường nơi tìm thấy hóa thạch từng là vùng đồng bằng ven hồ hoặc sông, gợi ý rằng Monolophosaurus có thể săn mồi trong môi trường bán thủy sinh hoặc gần nguồn nước. Ảnh: Pinterest.
Hóa thạch được tìm thấy tại Trung Quốc. Những mẫu hóa thạch quan trọng của Monolophosaurus được phát hiện ở khu vực Tân Cương, Trung Quốc. Việc tìm thấy bộ xương tương đối hoàn chỉnh giúp các nhà cổ sinh vật học hiểu rõ hơn về cấu trúc cơ thể và mối quan hệ tiến hóa của loài này. Ảnh: Pinterest.
Giúp hiểu rõ quá trình tiến hóa của khủng long theropod. Vị trí tiến hóa của Monolophosaurus cung cấp manh mối quan trọng về sự đa dạng của các loài khủng long theropod kỷ Jura và quá trình phát triển các đặc điểm hộp sọ phức tạp, góp phần làm sáng tỏ lịch sử tiến hóa của khủng long ăn thịt. Ảnh: Pinterest.
