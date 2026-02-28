Khám phá khủng long Monolophosaurus với chiếc mào đặc trưng

MacBook Pro OLED sẽ có màn hình cảm ứng và Dynamic Island Apple dự kiến ra mắt MacBook Pro OLED cảm ứng với tính năng Dynamic Island, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng trên dòng máy tính cao cấp.

Mỹ và Israel bất ngờ tấn công dữ dội Iran Một quan chức Mỹ cho biết với Al Jazeera rằng các cuộc tấn công vừa qua là một chiến dịch quân sự phối hợp giữa Israel và Mỹ.

Honda Prelude 2026 chốt giá 1,58 tỷ VNĐ tại Đông Nam Á, chờ về Việt Nam Honda vừa thông báo nhận đặt cọc mẫu xe thể thao Prelude 2026 tại thị trường Đông Nam Á, cụ thể là tại Philippines với mức giá 3,498 triệu peso (1,58 tỷ đồng).

[INFOGRAPHIC] B&O Beo Grace, Tai nghe true wireless giá 47 triệu đồng Không chỉ là tai nghe TWS, B&O Beo Grace là sản phẩm luxury đặt nặng vật liệu, hoàn thiện và trải nghiệm tổng thể trong phân khúc audio siêu cao cấp.

Phát hiện xác tàu đắm Lac La Belle sau hơn 150 năm chìm dưới hồ Michigan Sau nhiều thập kỷ tìm kiếm, nhóm thợ lặn xác định vị trí xác tàu Lac La Belle bị chìm trong bão năm 1872 trên hồ Michigan.

Đu trend AI vẽ chân dung, coi chừng mất sạch dữ liệu Trào lưu AI vẽ chân dung cuộc đời đang gây sốt mạng xã hội, nhưng chuyên gia cảnh báo người dùng có thể vô tình cung cấp dữ liệu cho tội phạm mạng.

Phát hiện đầu tượng đất nung 1.800 năm tại Bức tường Hadrian Bức đầu tượng sơ sài này mang ý nghĩa tôn giáo, mở ra hiểu biết mới về văn hóa và tín ngưỡng thời La Mã ở Anh.

Thương vong mới nhất trong thảm họa lũ lụt ở Brazil Số nạn nhân tử vong trong thảm họa lũ lụt gần đây ở bang Minas Gerais, Brazil, đã tăng lên 59 người.

Châu Âu và Trung Quốc muốn hạn chế cảm ứng trên màn hình ôtô Các quy định mới đang được xem xét ban hành tại châu Âu nhằm hạn chế sự phụ thuộc quá mức vào màn hình cảm ứng và đem các nút bấm vật lý trở lại nội thất ôtô.