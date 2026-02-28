MacBook Pro OLED sẽ có màn hình cảm ứng và Dynamic Island

Việc Apple chính thức ra mắt dòng máy tính xách tay màn hình cảm ứng được mong chờ từ lâu sẽ mang đến những thay đổi lớn cho giao diện máy Mac, bao gồm cả việc bổ sung tính năng Dynamic Island của iPhone.

Bloomberg cho biết những chiếc máy Mac cảm ứng đầu tiên của Táo khuyết dự kiến ​​ra mắt vào mùa thu này, sẽ có Dynamic Island ở vị trí trung tâm phía trên màn hình, theo nguồn tin giấu tên vì kế hoạch này chưa được công bố.

Chiếc MacBook cảm ứng đầu tiên sẽ được Apple ra mắt trong năm nay?

Dynamic Island sẽ thay thế phần tai thỏ, giúp màn hình có thêm không gian hiển thị nội dung. Giống như Dynamic Island của iPhone, Dynamic Island trên Mac sẽ có tính tương tác và sẽ tự động mở rộng theo ngữ cảnh dựa trên ứng dụng hoặc tính năng của Mac đang được sử dụng.

Apple đang cập nhật macOS để làm cho hệ điều hành này thân thiện hơn với cảm ứng. Người dùng sẽ có thể chạm hoặc nhấp vào các phần tử trên màn hình, và các điều khiển sẽ thay đổi tùy thuộc vào phương thức nhập liệu.

Ví dụ, nếu người dùng chạm vào một mục trên thanh menu, nó sẽ hiển thị một bộ điều khiển lớn hơn được tối ưu hóa cho cảm ứng. Các tùy chọn dựa trên cảm ứng sẽ được tích hợp xuyên suốt macOS, và nó sẽ hỗ trợ các tính năng của iPad như cử chỉ chụm ngón tay để phóng to hoặc thu nhỏ và cuộn nhanh.

Dynamic Island cũng sẽ thay thế tai thỏ để linh hoạt hiển thị nội dung.

MacBook Pro mới sẽ là chiếc máy Mac đầu tiên hỗ trợ cử chỉ cảm ứng trên màn hình, bất chấp việc Apple từng khẳng định trong nhiều năm qua rằng họ sẽ không đưa công nghệ cảm ứng lên máy Mac.

Apple đã từng thử nghiệm Touch Bar OLED trên các mẫu MacBook Pro trước đây, nhưng cuối cùng đã loại bỏ nó sau khi nhận thấy nó không được người dùng ưa chuộng.

Rõ ràng là Apple sẽ không quảng cáo MacBook Pro như một thiết bị ưu tiên cảm ứng giống như iPad, và sẽ cho phép khách hàng sử dụng cả cử chỉ cảm ứng và chuột cho tất cả các chức năng.

Cùng với màn hình cảm ứng và công nghệ màn hình OLED, MacBook Pro có thể sẽ có thiết kế được cập nhật với khung máy mỏng hơn, nhưng trông vẫn rất giống với MacBook Pro hiện tại.

Apple sẽ không loại bỏ bàn phím hay bàn di chuột, và kích thước dự kiến ​​cũng không thay đổi. Apple đang lên kế hoạch cho các phiên bản OLED của cả hai mẫu MacBook Pro 14 inch và 16 inch.

Apple dự định cập nhật dòng MacBook Pro với chip M5 Pro và M5 Max vào mùa xuân này, nhưng các mẫu MacBook Pro OLED sẽ sử dụng chip M6 Pro và M6 Max, được sản xuất trên quy trình 2 nanomet mới của Apple.

Các mẫu MacBook Pro OLED dự kiến ​​sẽ ra mắt vào cuối năm 2026, vì vậy Apple đang lên kế hoạch cho hai lần nâng cấp MacBook Pro trong năm 2026.

Giải pháp cảm ứng cho màn hình MacBook.