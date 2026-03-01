Iran phóng tên lửa đáp trả đã có tiếng nổ tại miền bắc Israel

Để đáp trả cuộc tấn công của Mỹ và Israel, Iran đã phóng hàng chục tên lửa đạn đạo về phía nhà nước Do Thái.

Các vụ nổ đã làm rung chuyển miền Bắc Israel khi nước này tìm cách đánh chặn các tên lửa Iran đang bay tới. Những tiếng nổ vang lên ngay sau khi quân đội Israel cho biết họ sẽ sử dụng các hệ thống phòng không để bắn hạ loạt tên lửa từ phía Iran.

Khói bốc lên từ một địa điểm tại Tel Aviv, Israel, ngày 28/2/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Không phận khu vực Trung Đông giữa 2 nước Iran và Israel hoàn tòan trống.

Dịch vụ xe cứu thương Magen David Adom cho biết hiện không có báo cáo về thương vong sau vụ Iran phóng tên lửa đạn đạo tấn công miền Bắc Israel. Ít nhất 2 tên lửa đã được phóng đi, trong đó có một quả được cho là rơi xuống khu vực trống trải.

Hiện chưa có thông tin nào về thiệt hại hay thương vong từ cuộc tấn công đang diễn ra.

Những cột khói bốc lên tại Tehran của Iran sau đòn không kích của Mỹ và Israel. Ảnh: Times Now

Hãng tin Nour News, trực thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo, cho biết "hàng chục" tên lửa đạn đạo đã được phóng về phía Israel.

Một hãng thông tấn khác thuộc nhà nước, hãng thông tấn Mehr, cho biết các tên lửa đang nhắm mục tiêu vào "toàn bộ Palestine", ám chỉ Israel.

Hãng thông tấn nhà nước Iran Press TV bằng tiếng Anh đưa tin rằng “30 đến 75” tên lửa “đang được phóng ra từ Iran ngay lúc này”.

Trong khi đó, tại Iran, các video do CNN định vị cho thấy khói bốc lên từ hướng khu phức hợp Bộ Tình báo Iran ở Tehran khi Israel và Mỹ tiến hành một chiến dịch ném bom quy mô lớn.

Khói bốc lên sau vụ nổ tại khu phức hợp Bộ Tình báo Iran ở Tehran.

Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin, dẫn lời một nguồn tin thân cận với phủ tổng thống, rằng Tổng thống Masoud Pezeshkian vẫn còn sống.

Hãng thông tấn IRNA cho biết trong một bài đăng ngắn trên Telegram rằng ông Pezeshkian “đang có sức khỏe tốt”.

Theo nguồn tin từ các quan chức Mỹ và Israel cho thấy, quy mô cuộc chiến lần này sẽ kéo dài và lớn hơn rất nhiều so với chỉ 12 ngày vào năm ngoái.