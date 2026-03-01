Iran xác nhận Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei đã qua đời

AP đưa tin, truyền thông nhà nước Iran vào sáng sớm 1/3 đưa tin, Lãnh tụ tối cao Ayatollah Ali Khamenei đã qua đời. Đài truyền hình nhà nước Iran và hãng thông tấn nhà nước IRNA đưa tin về cái chết của ông Khamenei, nhưng không nêu rõ nguyên nhân.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei. Ảnh tư liệu: Văn phòng Lãnh đạo tối cao Iran/AP.

Chỉ vài giờ trước đó, Tổng thống Trump ngày 28/2 tuyên bố, một cuộc tấn công quy mô lớn do Mỹ và Israel tiến hành vào Iran đã khiến Lãnh tụ tối cao của nước này là ông Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng.

Ông chủ Nhà Trắng nói thêm rằng vụ tấn công đã mang lại cho người dân Iran “cơ hội lớn nhất” để “giành lại” đất nước của họ. Tuy nhiên, điều này cũng đặt tương lai của đất nước Cộng hòa Hồi giáo vào tình trạng bấp bênh và làm gia tăng nguy cơ bất ổn khu vực.

"Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã chết. Ông ấy không thể tránh khỏi hệ thống tình báo và theo dõi cực kỳ tinh vi của chúng ta, cùng với sự hợp tác chặt chẽ cùng Israel", Tổng thống Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội. Ông Trump cảnh báo về “các cuộc ném bom dữ dội và có chủ đích” sẽ tiếp tục trong suốt tuần này và thậm chí cả sau đó.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP.

Vụ ám sát ông Khamenei trong cuộc tấn công thứ hai của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vào Iran trong vòng 8 tháng chắc chắn sẽ tạo ra một khoảng trống lãnh đạo (ở Iran) do không có người kế nhiệm được biết đến và nhà lãnh đạo tối cao 86 tuổi này có tiếng nói cuối cùng trong tất cả chính sách lớn của Iran trong suốt nhiều thập kỷ cầm quyền.

Về phần mình, Israel tuyên bố đã hạ chỉ huy Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran và Bộ trưởng Quốc phòng nước này, cũng như Thư ký Hội đồng An ninh Iran, một cố vấn thân cận của ông Khamenei.

Trong khi đó, Ali Larijani, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Iran, ngày 28/2 cảnh báo rằng Israel và Mỹ sẽ "hối hận về hành động của họ".

