Pakistan tiếp tục không kích bên trong lãnh thổ Afghanistan

AP đưa tin ngày 28/2, Quân đội Pakistan đã tấn công thêm nhiều căn cứ quân sự sâu bên trong lãnh thổ Afghanistan.

Bộ trưởng Thông tin Pakistan Attaullah Tarar hôm 28/2 cho biết hơn 331 tay súng Taliban đã thiệt mạng và hơn 500 người khác bị thương trong các cuộc tấn công quân sự đang diễn ra ở Afghanistan. Bộ trưởng Tarar nói thêm rằng Pakistan đã phá hủy 102 cứ điểm của Afghanistan, chiếm quyền kiểm soát 22 cứ điểm khác và phá hủy 163 xe tăng cùng xe bọc thép tại 37 địa điểm.

Tuy nhiên, Kabul đã bác bỏ thông tin về thương vong, cho rằng con số này không chính xác.

Khói bốc lên từ phía Afghanistan sau các cuộc đụng độ xuyên biên giới giữa lực lượng Pakistan và Afghanistan, gần cửa khẩu Torkham, Pakistan, ngày 28/2/2026. Ảnh: AP/Maaz Awan.

Cũng trong ngày 28/2, Bộ Quốc phòng Afghanistan tuyên bố lực lượng nước này đã hạ 110 binh sĩ Pakistan trong các cuộc giao tranh đang diễn ra. Enayatullah Khawarazmi, người phát ngôn của Bộ, viết trên mạng X rằng lực lượng Afghanistan cũng đã chiếm được 27 cứ điểm của Pakistan. Islamabad chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức.

Tại miền đông Afghanistan, Bộ Thông tin và Văn hóa cáo buộc Pakistan nhắm mục tiêu vào các khu vực dân cư, phá hủy nhà cửa, khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Tuy nhiên, phía Pakistan cho biết chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự.

Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Qatar trên mạng X, Ngoại trưởng Mohammed bin Abdulaziz Al-Khulaifi đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Afghanistan và Pakistan hôm 27/2 nhằm nỗ lực giảm leo thang căng thẳng giữa hai nước.

