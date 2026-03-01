Khoa học & Đời sống

4 tính năng ẩn trên iPhone cực hay nhiều người bỏ lỡ

iPhone có nhiều tính năng ẩn giúp lọc tạp âm, giảm sáng sâu hơn, biến bàn phím thành trackpad và phát âm thanh nền, nhưng không phải ai cũng biết.

iPhone không chỉ mạnh về phần cứng mà còn ẩn chứa nhiều tính năng hữu ích nằm sâu trong phần cài đặt.
Một trong số đó là Voice Isolation, giúp lọc tiếng ồn khi gọi điện để giọng nói rõ ràng hơn ngay cả ở môi trường đông đúc.
Người dùng có thể kích hoạt nhanh tính năng này trong Trung tâm điều khiển khi đang thực hiện cuộc gọi.
Nếu thường xuyên dùng điện thoại ban đêm, bạn có thể bật Reduce White Point để giảm độ sáng màn hình xuống thấp hơn mức mặc định.
Tùy chọn này giúp làm dịu mắt đáng kể, đặc biệt khi sử dụng iPhone trong không gian thiếu sáng.
Bàn phím iPhone cũng có thể biến thành trackpad ảo chỉ bằng cách nhấn giữ phím cách để di chuyển con trỏ chính xác hơn.
Thủ thuật này giúp chỉnh sửa văn bản nhanh, mượt và chuyên nghiệp hơn nhiều so với thao tác chạm thông thường.
Ngoài ra, tính năng Background Sounds còn cho phép phát tiếng mưa, sóng biển hay tiếng ồn trắng để tăng tập trung và thư giãn mà không cần cài thêm ứng dụng.
