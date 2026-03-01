Khoa học & Đời sống

Thời sự

[Infographic] Tiểu sử ông Nguyễn Thái Học ứng cử ĐBQH khóa XVI

Hải Ninh

Ông Nguyễn Thái Học - Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương ứng cử Đại biểu Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 1, tỉnh Đắk Lắk.

12.jpg
bài liên quan
#Nguyễn Thái Học #ĐBQH #Đắk Lắk #ứng cử viên #đại biểu quốc hội

hot trend

có thể bạn quan tâm
Tin mới
back to top