Iran phản công quy mô lớn sau chiến dịch tấn công của Mỹ-Israel

Sau khi Israel phối hợp cùng Mỹ phát động chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã tiến hành đòn đáp trả chưa từng có tiền lệ.

Theo nhiều nguồn khu vực, Iran phóng loạt tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel đồng thời tấn công các căn cứ quân sự Mỹ trải khắp Vùng Vịnh, bao gồm các cơ sở tại Bahrain, Kuwait, Qatar, Ả Rập Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất.

Video lan truyền từ nhiều quốc gia cho thấy các vụ nổ tại khu vực căn cứ bị nhắm mục tiêu, dù mức độ thiệt hại cụ thể chưa được xác nhận.

Sự hiện diện của Không quân Mỹ tại Căn cứ Không quân Al Udeid ở Qatar.

Mỹ duy trì hiện diện quân sự quy mô lớn tại Vùng Vịnh từ năm 1990, khi lần đầu thiết lập căn cứ tại Ả Rập Xê Út để chuẩn bị cho chiến dịch chống Iraq. Trong nhiều thập kỷ, Washington dựa vào hệ thống căn cứ rộng khắp khu vực để triển khai các chiến dịch quân sự, đặc biệt là chiến dịch không kích kéo dài tại Syria từ năm 2011.

Các đòn tấn công của Iran được đánh giá là lần đầu tiên nhắm trực diện và đồng loạt vào toàn bộ mạng lưới căn cứ Mỹ tại Trung Đông. Nếu gây thiệt hại đáng kể, điều này có thể làm suy yếu các bàn đạp tiền phương cho hoạt động không quân của Mỹ trong khu vực.

Ở chiều ngược lại, các đòn tấn công mở màn của Mỹ và Israel được cho là nhằm vào hàng loạt trung tâm chiến lược của Iran như Tehran, Isfahan, Qom, Karaj và Kermanshah.

Mục tiêu chính được cho là cơ sở sản xuất tên lửa và hạ tầng quân sự. Một số nguồn phương Tây cho biết lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng nằm trong danh sách mục tiêu, song kết quả vẫn chưa được xác nhận.

Các diễn biến cho thấy nguy cơ mở rộng chiến sự toàn khu vực. UAE tuyên bố bảo lưu quyền đáp trả, làm dấy lên suy đoán nước này có thể triển khai tiêm kích F-16 hoặc Mirage 2000 tham gia chiến dịch không kích.

Trong khi đó, Qatar và Bahrain được cho là đã kích hoạt các hệ thống phòng không do Mỹ cung cấp để đánh chặn tên lửa Iran.

Tiêm kích F-35A của Không quân Hoa Kỳ tại Căn cứ Không quân Al Dhafra ở Abu Dhabi và tên lửa Sejil.

Ảnh vệ tinh trước xung đột cho thấy Mỹ đã tăng cường đáng kể lực lượng tại các căn cứ Vùng Vịnh, bao gồm nhiều máy bay tiếp dầu KC-135 và máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry. Hệ thống phòng thủ Patriot và THAAD cũng được triển khai nhằm đối phó nguy cơ tấn công tên lửa đạn đạo.

Giới phân tích nhận định nếu các cuộc tấn công của Iran gây tổn thất đáng kể cho mạng lưới căn cứ Mỹ, cán cân quyền lực quân sự tại Trung Đông có thể bị thay đổi sâu sắc. Điều này đặc biệt quan trọng vì các căn cứ Vùng Vịnh từ lâu đóng vai trò trung tâm trong mọi chiến dịch không kích của Washington tại khu vực.

Trong bối cảnh căng thẳng leo thang nhanh chóng, nguy cơ xung đột lan rộng toàn Trung Đông đang trở thành mối lo lớn của cộng đồng quốc tế.

Đòn tấn công tên lửa quy mô lớn của Iran nhằm vào Israel và mạng lưới căn cứ của Mỹ tại Vùng Vịnh được xem là bước leo thang chưa từng có. Mục tiêu chính là làm suy yếu các “bàn đạp không quân” phục vụ chiến dịch của Washington trong khu vực. Động thái này đồng thời mang thông điệp răn đe chiến lược với Israel. Nếu gây thiệt hại đáng kể, các cuộc tấn công có thể làm thay đổi cán cân sức mạnh quân sự Trung Đông và gia tăng nguy cơ xung đột lan rộng.