Anthropic tố DeepSeek “hút cạn” Claude bằng 24.000 tài khoản giả

Thiên Trang (TH)

Anthropic cáo buộc ba công ty AI Trung Quốc tạo 24.000 tài khoản giả, thực hiện 16 triệu lượt hỏi đáp để sao chép công nghệ từ chatbot Claude.

tho-1.png
Anthropic vừa công bố cáo buộc nghiêm trọng nhắm vào DeepSeek, Moonshot AI và MiniMax.
tho-2.png
Ba công ty này bị cho là đã tạo 24.000 tài khoản giả để khai thác Claude.
tho-3.png
Tổng cộng có hơn 16 triệu lượt tương tác nhằm “chưng cất kiến thức” (distillation) từ mô hình AI hàng đầu.
tho-4.png
DeepSeek thực hiện 150.000 lượt trao đổi để cải thiện logic và kiểm duyệt truy vấn nhạy cảm.
tho-5.png
Moonshot AI tiến hành hơn 3,4 triệu lượt tương tác tập trung vào suy luận, lập trình và thị giác máy tính.
tho-6.png
MiniMax gây chú ý với 13 triệu lượt trao đổi, thậm chí điều chỉnh lưu lượng ngay khi Claude ra phiên bản mới.
tho-7.png
Anthropic cảnh báo các mô hình sao chép bất hợp pháp thiếu biện pháp bảo vệ, gây rủi ro an ninh quốc gia.
tho-8.png
Công ty kêu gọi phối hợp toàn ngành để ngăn chặn, nhấn mạnh mối đe dọa này vượt xa phạm vi một quốc gia hay doanh nghiệp.
#Anthropic #DeepSeek #Claude #tài khoản giả #AI Trung Quốc #sao chép công nghệ
