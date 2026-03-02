Khoa học & Đời sống

Bí ẩn hàng trăm chiếc giày cổ xưa trôi dạt vào bãi biển Wales

Tâm Anh (theo ATI)

Hàng trăm chiếc giày thời Victoria trôi dạt vào bãi biển Ogmore-by-Sea, gây tò mò về nguồn gốc và câu chuyện đằng sau sự kiện kỳ lạ này.

giay-1.jpg
Người dân tại thị trấn ven biển Ogmore-by-Sea ở miền Nam xứ Wales cảm thấy bất ngờ, hoang mang khi phát hiện hàng trăm chiếc giày có từ thời Victoria trôi dạt vào bờ biển. Ảnh: Beach Academy.
giay-2.jpg
Chỉ riêng một tuần trong tháng 12/2025, các tình nguyện viên của Beach Academy - một tổ chức đang nỗ lực khôi phục môi trường sống của các vùng ven biển Vale of Glamorgan, đã thu gom được gần 300 chiếc giày chỉ trong một khu vực nhỏ của bãi biển ở Ogmore-by-Sea. Tổng cộng hơn 400 chiếc ủng đã được tìm thấy kể từ tháng 9/2025. Ảnh: Beach Academy.
giay-3.jpg
"Một số chiếc giày vẫn còn trong tình trạng khá tốt. Một số chiếc giày có thể dễ dàng nhận ra đó là của nam giới", Emma Lamport, người sáng lập Beach Academy, chia sẻ. Ảnh: Beach Academy.
giay-4.jpg
Hàng trăm chiếc giày trên được cho có niên đại vào thế kỷ 19. Lý do chúng lại trôi dạt vào bờ biển trở thành bí ẩn khiến giới nghiên cứu cũng như công chúng "tò mò". Ảnh: Beach Academy.
giay-5.jpg
Liên quan đến sự việc này, một giả thuyết cho rằng, những chiếc giày trôi dạt vào bờ biển xứ Wales có thể đến từ xác tàu đắm của Italy. Con tàu này được cho bị mắc kẹt ở Tusker Rock và cuối cùng bị đắm. Tuy nhiên, thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Ảnh: Beach Academy.
giay-6.jpg
Một vài chuyên gia suy đoán con tàu đắm có tên là Frolic. Nó bị mắc cạn ở Tusker Rock và đắm vào ngày 17/3/1831 khi đang đến đường đến Bristol. Vào thời điểm gặp nạn, con tàu này chở giày dép và hàng hóa từ Italy. Ảnh: Beach Academy.
giay-7.jpg
Vụ đắm tàu khiến khoảng 80 người thiệt mạng và không có người sống sót. Nhiều tháng sau vụ đắm tàu, thi hài của một số thủy thủ bị sóng đánh trôi dạt vào bờ. Ảnh: media Wales.
giay-8.jpg
Tusker Rock, được biết đến như một "nghĩa địa tàu thuyền", chỉ cách Ogmore-by-Sea khoảng 3,2 km về phía Đông Nam. Vì vậy, một số người tin rằng rất có thể sóng biển đã cuốn trôi những đôi giày từ xác tàu đắm dạt vào bờ biển của thị trấn Ogmore-by-Sea. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là giả thuyết. Ảnh: media Wales.
giay-9.jpg
Theo người dân địa phương, việc tìm thấy quá nhiều chiếc giày trôi dạt vào bờ biển là điều bất thường mặc dù đây không phải là lần đầu tiên sự việc này được ghi nhận. Các bài đăng trên mạng xã hội từ những năm trước cho thấy người dân thỉnh thoảng nhặt được một vài chiếc giày trôi dạt vào bờ biển nhưng không nhiều như lần này. Ảnh: media Wales.
