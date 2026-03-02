Hệ thống Patriot không chặn được tên lửa Iran tại căn cứ Al Udeid

Các đoạn video ghi tại căn cứ không quân Al Udeid Air Base ở Qatar cho thấy ba tên lửa đánh chặn từ hệ thống phòng không MIM-104 Patriot đã không thể bắn hạ các tên lửa đạn đạo do Iran phóng tới.

Các cuộc tấn công diễn ra ngày 28/2, sau khi Hoa Kỳ và Israel mở chiến dịch không kích quy mô lớn nhằm vào Iran. Thông thường, mỗi mục tiêu sẽ bị Patriot phóng hai tên lửa để đảm bảo xác suất tiêu diệt cao. Tuy nhiên, trong vụ việc này, hệ thống đã phóng tới ba quả, cho thấy nỗ lực bù đắp cho độ tin cậy bị đánh giá là chưa tối ưu.

Vụ phóng tên lửa từ Hệ thống phòng không Patriot.

Một vấn đề lớn là kho dự trữ tên lửa Patriot của Mỹ đang ở mức thấp. Theo các báo cáo quốc phòng, đến giữa năm 2025 lượng tên lửa đánh chặn chỉ còn khoảng 25% mức cần thiết theo yêu cầu của Lầu Năm Góc.

Sự thiếu hụt này khiến khả năng phòng thủ tên lửa của Mỹ trước các cuộc tấn công quy mô lớn bị đặt dấu hỏi, đặc biệt khi Iran sử dụng chiến thuật tấn công ồ ạt bằng nhiều mục tiêu cùng lúc. Sự cố Patriot diễn ra gần như đồng thời với thông tin xác nhận rằng các cuộc tấn công của Iran đã phá hủy những radar phòng không quan trọng tại căn cứ Al Udeid.

Giới phân tích nhận định việc mất radar cảnh giới có thể khiến hệ thống đánh chặn mất khả năng theo dõi chính xác mục tiêu, làm giảm hiệu quả phòng thủ. Năng lực của Patriot từ lâu đã gây tranh cãi. Trong Chiến tranh Vùng Vịnh, hệ thống này bị đánh giá gần như thất bại trước tên lửa Scud. Trong chiến tranh Iraq, Patriot còn gây ra nhiều vụ bắn nhầm máy bay đồng minh.

Các sự kiện gần đây tại Ukraine cũng cho thấy hệ thống gặp khó khi đối phó tên lửa đạn đạo hiện đại, làm dấy lên nghi ngờ về hiệu quả thực tế trong môi trường chiến tranh cường độ cao. Được xây dựng năm 1996, Al Udeid là căn cứ không quân lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông và là trung tâm chỉ huy chiến dịch không quân của Washington trong khu vực.

Căn cứ không quân Al Udeid - trung tâm chiến dịch Trung Đông của Mỹ.

Căn cứ rộng khoảng 31 km², từng có thời điểm đồn trú gần 10.000 quân nhân và đóng vai trò then chốt trong các chiến dịch quân sự tại Afghanistan và Syria.