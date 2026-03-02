Xả súng tại quán bar ở Mỹ, 17 người thương vong

Theo AP, vụ xả súng xảy ra tại một quán bar nổi tiếng ở thủ phủ Austin, bang Texas, vào rạng sáng ngày 1/3 (giờ địa phương). Cảnh sát cho biết, 3 người đã thiệt mạng, bao gồm cả nghi phạm xả súng, và 14 người khác bị thương trong vụ việc.

Cảnh sát trưởng Austin, bà Lisa Davis, cho biết một người đàn ông lái chiếc SUV đã tiến gần quán bar, bật đèn cảnh báo, hạ cửa kính xe và bắt đầu nổ súng vào những vị khách đang ngồi ở khu vực sân ngoài và phía trước quán bar.

Nghi phạm sau đó đỗ xe, bước ra ngoài với một khẩu súng trường và tiếp tục nổ súng vào những người đi ngang qua. Các sĩ quan cảnh sát sau đó đã tiếp cận và nổ súng tiêu diệt nghi phạm.

Một sĩ quan cảnh sát đứng gác tại hiện trường sau vụ xả súng tại một quán bar ở Austin, Texas, Mỹ, ngày 1/3/2026. Ảnh: Jay Janner/Austin American-Statesman/AP.

Alex Doran, Quyền Đặc vụ phụ trách Văn phòng FBI tại San Antonio, cho biết vụ xả súng này có khả năng là một hành động khủng bố.

“Có những dấu hiệu trên người đối tượng và trong xe của hắn chỉ ra rằng nghi phạm này có thể liên quan đến khủng bố. Tuy nhiên, hiện vẫn còn quá sớm để đưa ra kết luận cuối cùng”, ông Doran nói.

Tại một cuộc họp báo trước đó, bà Lisa Davis cho biết cảnh sát đã nhận được tin báo về việc một “nam giới nổ súng” tại quán bar Buford’s Backyard Beer Garden nằm trong khu giải trí sôi động của thành phố. Khi đến hiện trường, cảnh sát đối mặt với một người đàn ông cầm súng và đã “nổ súng tiêu diệt nghi phạm”.

Robert Luckritz, Giám đốc Cơ quan Cấp cứu Y tế (EMS), cho biết thêm 3 người đã tử vong tại hiện trường, gồm kẻ xả súng, trong khi 14 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện. Trong số những người bị thương, 3 người đang trong tình trạng nguy kịch.

Cuộc điều tra về vụ xả súng đang được tiến hành.

