Thủ tướng kiểm tra tiến độ các dự án cao tốc Bắc-Nam phía đông

Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đi kiểm tra thực địa 2 dự án thành phần trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía đông (từ Quảng Ngãi tới Gia Lai), gồm: Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn và dự án nâng cấp, mở rộng sân bay Phù Cát (tỉnh Gia Lai), ngày 1/3.

Thủ tướng trao đổi với các đơn vị liên quan khi kiểm tra Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn-Quy Nhơn. Ảnh: VGP

Sớm nghiệm thu các hạng mục, đưa công trình vào khai thác

Hai dự án thành phần Quảng Ngãi-Hoài Nhơn, Hoài Nhơn-Quy Nhơn đều khởi công ngày 1/1/2023, kế hoạch hoàn thành vào 19/12/2025 và đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12/2025.

Theo chủ đầu tư, dự án Quảng Ngãi-Hoài Nhơn (qua địa phận tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai) có tổng chiều dài 88 km, tổng mức đầu tư hơn 21.110 tỷ đồng. Đến nay sản lượng thi công đạt 96,5% giá trị hợp đồng. Dự án đã hoàn thành toàn bộ 88 km tuyến chính, đã hoàn thiện thủ tục nghiệm thu 44 km đủ điều kiện đưa vào khai thác; 44 km còn lại chủ đầu tư đang khắc phục một số nội dung tồn tại, dự kiến hoàn thành toàn bộ thủ tục để đưa vào khai thác trong tháng 3/2026.

Hệ thống giám sát, điều hành giao thông, phần xây lắp đạt sản lượng 60,5/86,46 tỷ đồng (đạt 69,6% giá trị hợp đồng); phần thiết bị đang bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Hai trạm dừng nghỉ dự kiến hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 7/2026; đồng thời đang làm trạm tạm với đầy đủ công trình thiết yếu để phục vụ khai thác.

Dự án Hoài Nhơn-Quy Nhơn có tổng chiều dài 70,1 km (qua địa phận tỉnh Gia Lai); tổng mức đầu tư 12.401 tỷ đồng. Đến nay sản lượng thi công 99,9%; đã hoàn thành toàn bộ 70,1 km tuyến chính và hoàn thành các thủ tục nghiệm thu, đủ điều kiện đưa vào khai thác; khối lượng còn lại gồm 2,06 km đường gom, 12 bậc nước, rãnh đỉnh, rãnh cơ…Hệ thống giám sát, điều hành giao thông, phần xây lắp đạt sản lượng 32/62,5 tỷ đồng (đạt 51,2% giá trị hợp đồng), phần thiết bị đang bắt đầu triển khai thi công, dự kiến hoàn thành trong tháng 4/2026. Trên tuyến có 1 trạm dừng nghỉ sẽ hoàn thành, đưa vào khai thác trong tháng 7/2026; đồng thời đang làm trạm tạm với đầy đủ công trình thiết yếu để phục vụ khai thác.

Đi kiểm tra dọc tuyến cao tốc Quảng Ngãi-Hoài Nhơn và Hoài Nhơn-Quy Nhơn, kiểm tra đoạn qua các hầm Đức Phổ và hầm Bình Đê, Thủ tướng đánh giá cao công tác thi công của nhà thầu; bày tỏ cảm ơn và đánh giá cao việc các kỹ sư, công nhân đã gác lại công việc gia đình, bám trụ xuyên Tết trên công trường để đẩy nhanh tiến độ thi công, sớm đưa dự án hoàn thành. Trong đó, việc xây dựng các hầm đã góp phần giúp các dự án ngắn nhất, thẳng nhất có thể.

Thủ tướng chỉ đạo sau khi tuyến cao tốc này đi vào hoạt động, 2 tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai phải quy hoạch không gian phát triển mới dọc tuyến cao tốc, từ đó tái cơ cấu cây trồng, vật nuôi, sản xuất kinh doanh, các khu công nghiệp, khu kinh tế để tận dụng tối đa lợi ích do dự án mang lại, khai thác tối đa hiệu quả của đất ven cao tốc.

Thủ tướng đề nghị lãnh đạo tỉnh quan tâm động viên nhân dân ở các khu vực tái định cư, nỗ lực bảo đảm người dân trong vùng dự án di dời đến nơi ở mới có cuộc sống tốt hơn nơi ở cũ.

Thủ tướng cho biết sắp tới, chúng ta còn đẩy mạnh triển khai dự án Đường sắt tốc độ cao trục Bắc-Nam, phải triển khai công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn hai tỉnh. Các địa phương rút kinh nghiệm từ việc giải phóng mặt bằng các tuyến cao tốc để triển khai nhanh, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng cho tuyến đường sắt tốc độ cao.

Thủ tướng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chức năng phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu để hoàn thành các công việc còn lại, sớm nghiệm thu các hạng mục, đưa công trình sớm vào khai thác, đem lại lợi ích cho địa phương và người dân, tránh lãng phí và phát huy hiệu quả đầu tư.

Yêu cầu nỗ lực rút ngắn 3 tháng tiến độ nâng cấp sân bay Phù Cát

Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ tại khu bay Cảng hàng không Phù Cát do tỉnh Gia Lai làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư 3.245 tỷ đồng từ nguồn vốn Trung ương và địa phương, thời gian thực hiện từ năm 2025-2028. Tổng diện tích đất bị ảnh hưởng 196,91 ha (trong đó diện tích đất do tỉnh quản lý 87,47 ha, diện tích đất quốc phòng 109,44 ha).

Thủ tướng Phạm Minh Chính giao nhiệm vụ cho các đơn vị thi công dự án xây dựng đường cất hạ cánh số 2 Cảng hàng không Phù Cát (Gia Lai)

Hiện tại, các nhà thầu đã xây dựng kế hoạch, tiến độ huy động nhân lực, thiết bị vật tư vật liệu nhằm tổ chức thi công xây dựng hoàn thành công trình theo tiến độ; nhà thầu đang tổ chức 10 mũi thi công đắp nền tại hiện trường (5 mũi thi công đường cất hạ cánh và 5 mũi thi công dải san gạt); khối lượng thực hiện đắp nền đạt 2.100.000 m3; giá trị khoảng 480 tỷ đồng.

Dự kiến tháng 3/2026 hoàn thành công tác đất, tháng 5/2026 hoàn thành lớp móng cấp phối đá dăm, tháng 6/2026 hoàn thành mặt bê tông xi măng đường cất hạ cánh, đường lăn, tháng 7/2026 tiến hành bay hiệu chuẩn. Dự án đến nay cơ bản không có khó khăn, vướng mắc, để đảm bảo tiến độ thi công hoàn thành công trình, tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi trong thời gian tới, chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu sẽ tăng cường nhiều mũi thi công và tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Kiểm tra thực địa dự án đường cất hạ cánh số 2 và các hạng mục đồng bộ tại Cảng Hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai, Thủ tướng biểu dương tinh thần lao động hăng say, quên mình của đội ngũ kỹ sư, công nhân không quản nắng mưa, "ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương", lưu ý bên cạnh việc đẩy nhanh tiến độ thì cần hết sức chú trọng bảo đảm chất lượng công trình; các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thi công, không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Thủ tướng yêu cầu các chủ thể liên quan nỗ lực rút ngắn tiến độ 3 tháng, bảo đảm tháng 6 hoàn thành và đầu quý III/2026 đưa công trình vào vận hành, thay vì tháng 9/2026 như kế hoạch trước đây.

Thủ tướng biểu dương, hoan nghênh tỉnh Gia Lai đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ làm chủ đầu tư dự án mà Thủ tướng giao (đây là dự án sân bay thứ 2 trên cả nước do địa phương làm chủ đầu tư) và cho đến thời điểm này, tỉnh đã thực hiện rất tốt, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh đã thường xuyên đến kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ vướng mắc phát sinh. Việc này cho thấy tính hiệu quả của việc phân cấp, phân quyền cho địa phương và tới đây phải tiếp tục làm, làm tốt hơn nữa, triệt để hơn nữa.

Thủ tướng yêu cầu phải tối ưu hóa hiệu quả khi công trình này đi vào vận hành; nghiên cứu giao tỉnh Gia Lai trực tiếp quản lý, khai thác và vận hành Cảng hàng không Phù Cát trên nguyên tắc "ai làm tốt nhất thì giao người đó".

Theo Thủ tướng, việc mở rộng, nâng cấp Cảng Hàng không Phù Cát không chỉ phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương mà còn góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống dân sinh trên địa bàn.

Chiều 1/3, đoàn công tác của Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính làm trưởng đoàn đã đi thực địa, kiểm tra hai dự án thành phần Quy Nhơn - Chí Thạnh và dự án thành phần Chí Thạnh - Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025 đoạn qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Dự án Quy Nhơn - Chí Thạnh dài 61,7km (không bao gồm 5,1km đoạn qua hầm Cù Mông). Chiều dài qua địa bàn tỉnh Gia Lai khoảng 19,6km, qua địa bàn tỉnh Đắk Lắk khoảng 42,1km. Tổng mức đầu tư của dự án 14.800 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư là 1.154 tỷ đồng. Báo cáo với Thủ tướng, đại diện Ban Quản lý dự án 85- chủ đầu tư dự án thành phần Quy Nhơn- Chí Thạnh, cho biết đến nay nhiều gói thầu tại dự án đã đạt 93- 99% giá trị hợp đồng. Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao nỗ lực của chủ đầu tư, các địa phương, nhà thầu đã tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, vật liệu, đưa khối lượng thực hiện dự án tiệm cận hoàn thành. Thủ tướng yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu tiếp tục tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, thi công ba ca, bốn kíp; đặt mục tiêu hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào khai thác trong tháng 3/2026. Thủ tướng đặc biệt lưu ý phải bảo đảm chất lượng, kỹ thuật, an toàn lao động. Ông yêu cầu phải rà soát kỹ toàn bộ hệ thống cầu, hầm, nền đường, taluy…không để xảy ra sai sót, khiếm khuyết. Dự án Chí Thạnh - Vân Phong dài hơn 48 km. Đến nay, giá trị khối lượng thi công hoàn thành là 8.164/8.767 tỷ đồng, đạt 93,12% hợp đồng; các hạng mục chính của dự án đã cơ bản hoàn thành. Tại buổi kiểm tra, Ban Quản lý dự án 7 (chủ đầu tư dự án) đã báo cáo một số khó khăn trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh các khó khăn về nguồn vật liệu, thời tiết năm 2025 khu vực triển khai dự án diễn biến bất thường, mưa xuất hiện với tần suất cao và kéo dài. Nhiều hạng mục bị hư hỏng, ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành. Thủ tướng nhấn mạnh, tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông là công trình hạ tầng chiến lược đặc biệt quan trọng, góp phần tăng cường kết nối vùng, mở rộng không gian phát triển và tạo động lực tăng trưởng mới cho các địa phương. Thủ tướng yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát toàn bộ dự án với tinh thần trách nhiệm cao nhất, bảo đảm chất lượng công trình, kỹ thuật, mỹ thuật và an toàn tuyệt đối trước khi đưa vào sử dụng; không vì tiến độ mà xem nhẹ chất lượng. Đồng thời cần phối hợp chặt chẽ với địa phương hoàn thiện hệ thống đường kết nối, tổ chức giao thông khoa học, bảo đảm khai thác hiệu quả ngay khi thông xe. Các đơn vị phải tăng tốc, bảo đảm đưa toàn bộ công trình hoàn thành trong tháng 3/2026. Tong khuôn khổ chương trình công tác tại tỉnh Đắk Lắk, cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, tặng quà các hộ gia đình bị thiệt hại do mưa lũ, hiện đã được xây mới nhà ở mới theo Chiến dịch Quang Trung tại Khu tái định cư thôn Quảng Đức, xã Tuy An Nam.