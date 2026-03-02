Bầu cử sớm trên tàu, nhà giàn DK1

Mang lá phiếu đến với cử tri nơi đầu sóng ngọn gió

Ngày 1/3, sau 3 ngày hải trình, Tổ bầu cử sớm của Vùng 2 Hải quân đã có mặt tại cụm Ba Kè – điểm bầu cử xa nhất trên thềm lục địa phía Nam – để tổ chức bỏ phiếu sớm cho các cử tri đang thực hiện nhiệm vụ trên tàu Hải An 68 và tại Nhà giàn DK1/9.

Tổ bầu cử mang thùng phiếu và vật tư trang bị lên Nhà giàn DK1/9 - Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Hoạt động này nằm trong khuôn khổ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2026–2031, thể hiện tinh thần trách nhiệm, ý thức công dân của cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên biển.

Khởi hành vượt sóng mang phiếu về trùng khơi

Ngay từ những ngày đầu của hành trình bầu cử sớm, Tổ bầu cử sớm Vùng 2 Hải quân đã chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết. Khi đến bãi cạn Ba Kè, đoàn công tác số 1 do đại tá Lê Hồng Quang – Phó Chủ nhiệm Chính trị Vùng 2 Hải quân kiêm tổ trưởng tổ bầu cử – đã tổ chức lễ tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, bày tỏ lòng tri ân đối với thế hệ đi trước.

Đại tá Lê Hồng Quang hướng dẫn cho các cử tri trên Nhà giàn DK1/9 - Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Không lâu sau đó, tổ xuồng của tàu Trường Sa 04 cơ động tiếp nhận các thuyền viên trên tàu Hải An 68. Tại đây, các cử tri là cán bộ, chiến sĩ và thuyền viên đã thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân trong công tác bầu cử. Những lá phiếu được bỏ ngay giữa biển khơi, nơi sóng nước mênh mông nhưng khí thế thiêng liêng không kém đất liền.

Trang trọng và nghiêm túc tại Nhà giàn DK1/9

Kết thúc công việc bầu cử trên tàu Hải An 68, Tổ bầu cử nhanh chóng chuẩn bị đầy đủ vật chất, trang thiết bị và tiếp tục di chuyển đến Nhà giàn DK1/9 – một trong những điểm đảo tiền tiêu quan trọng của Tổ quốc. Tại đây, công tác chuẩn bị được cán bộ, chiến sĩ nhà giàn thực hiện một cách chu đáo và trang trọng.

Lễ khai mạc bầu cử sớm tại DK1/9 diễn ra nghi thức chào cờ, hát Quốc ca, tạo không khí trang nghiêm không khác gì tại các điểm bầu cử trên đất liền. Đại tá Lê Hồng Quang đã trực tiếp quán triệt, hướng dẫn cụ thể các nội quy, quy định liên quan đến công tác bầu cử cho cử tri. Các chiến sĩ nghiên cứu kỹ danh sách ứng viên, nắm rõ quyền lợi và nghĩa vụ, từ đó tiến hành bỏ phiếu đúng trình tự, quy định của pháp luật.

Công tác bầu cử diễn ra nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, quy định bầu cử - Ảnh: VĂN ĐƯỜNG

Hoạt động bầu cử sớm diễn ra trong sự phấn khởi, trách nhiệm của mỗi cử tri nơi đầu sóng ngọn gió. Điều này không chỉ thể hiện quyền làm chủ của công dân mà còn góp phần nâng cao hiệu quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; đồng thời khẳng định tình yêu biển đảo và ý thức bảo vệ chủ quyền đất nước của lực lượng chiến sĩ hải quân.

Ý nghĩa chính trị và tinh thần cao cả

Bầu cử sớm tại các điểm đảo, tàu chiến như Ba Kè hay DK1/9 không chỉ là việc đảm bảo quyền bầu cử cho lực lượng đang làm nhiệm vụ xa đất liền, mà còn mang thông điệp mạnh mẽ về sự gắn bó máu thịt giữa đất liền – biển đảo, giữa người lính và nhân dân. Mỗi lá phiếu gửi từ trùng khơi xa không chỉ là tiếng nói của người cử tri mà còn là niềm tin gửi gắm vào những đại biểu tiêu biểu sẽ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân.

Công tác này cũng đồng thời là minh chứng cho thấy các lực lượng chức năng luôn chủ động, trách nhiệm và nghiêm túc trong tổ chức bầu cử, đảm bảo mọi cử tri, kể cả những người đang thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo, đều được thực hiện quyền công dân một cách đầy đủ và an toàn.