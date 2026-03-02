Thông tin vụ người biểu tình tràn vào Lãnh sự quán Mỹ tại Pakistan

AP dẫn thông tin từ nhà chức trách địa phương cho biết, ít nhất 10 người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa người biểu tình với lực lượng an ninh hôm 1/3, sau khi hàng trăm người biểu tình xông vào Lãnh sự quán Mỹ tại thành phố cảng Karachi, thủ phủ của tỉnh Sindh và là thành phố lớn nhất Pakistan.

Cảnh sát và các quan chức tại một bệnh viện ở Karachi cho biết nhiều người khác cũng bị thương trong các cuộc đụng độ.

Tình hình diễn ra sau khi Mỹ - Israel tấn công Iran hôm 28/2 và Lãnh tụ tối cao của Iran, Đại giáo chủ Ayatollah Ali Khamenei, được xác nhận đã qua đời.

Cảnh sát và nhân viên cứu hộ kiểm tra một đồn cảnh sát bị nhóm người biểu tình phóng hỏa gần Lãnh sự quán Mỹ sau khi họ xông vào Lãnh sự quán Mỹ ở Karachi, Pakistan, ngày 1/3/2026. Ảnh: AP/Muhammad Farooq.

Summaiya Syed Tariq, bác sĩ pháp y tại bệnh viện của thành phố, ban đầu xác nhận đã tiếp nhận 6 thi thể và nhiều người bị thương. Tuy nhiên, số người chết đã tăng lên 10 sau khi 4 người bị thương nặng qua đời.

Irfan Baloch, một quan chức cảnh sát cấp cao, cho biết những người biểu tình đã tấn công khu vực xung quanh Lãnh sự quán Mỹ trong thời gian ngắn nhưng sau đó đã bị giải tán. “Tình hình hiện đã hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi”, ông Baloch nói.

Vị quan chức cảnh sát cũng bác bỏ các thông tin cho rằng một phần tòa nhà lãnh sự bị phóng hỏa. Tuy nhiên, ông cho biết những người biểu tình đã đốt cháy một đồn cảnh sát gần đó và đập vỡ cửa kính của Lãnh sự quán trước khi lực lượng an ninh đến và giành lại quyền kiểm soát.

Nhân chứng cho biết hàng chục người biểu tình theo dòng Shiite vẫn tập trung ở khu vực cách Lãnh sự quán Mỹ này khoảng 1 km, kêu gọi những người khác tham gia cùng họ. Được biết, người Shiite chiếm khoảng 15% trong tổng số 250 triệu dân của Pakistan và là một trong những cộng đồng Shiite lớn nhất thế giới.

Cảnh sát cho biết, người Shiite cũng tổ chức một cuộc tuần hành gần Lãnh sự quán Mỹ tại Lahore, thủ phủ tỉnh Punjab. Ông Faisal Kamran, một quan chức cảnh sát cấp cao, thông tin rằng những người biểu tình đã cố gắng tập trung bên ngoài Lãnh sự quán nhưng không được phép. Cảnh sát đã giải tán đám đông khi họ cố tiến về phía tòa nhà.

Chính quyền Pakistan cho biết đã tăng cường an ninh xung quanh Đại sứ quán Mỹ tại thủ đô Islamabad và các Lãnh sự quán trên khắp cả nước để tránh bạo lực tiếp diễn.