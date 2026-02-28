Trái cây tự nhiên hỗ trợ hệ miễn dịch của trẻ trong mùa lạnh

Khi những đợt gió mùa về, cơ thể trẻ nhỏ với hệ miễn dịch chưa hoàn thiện rất dễ trở thành "mục tiêu" của các loại vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp. Thay vì chỉ phụ thuộc vào thuốc bổ hay thực phẩm chức năng, việc tận dụng "nguồn kháng sinh tự nhiên" từ trái cây là cách làm bền vững và an toàn nhất. Trái cây không chỉ cung cấp vitamin mà còn chứa các hợp chất thực vật (phytochemicals) giúp kích hoạt hàng rào bảo vệ cơ thể từ bên trong.

Nhóm quả có múi

Khi nhắc đến sức đề kháng, cam, quýt, bưởi luôn đứng đầu danh sách. Vitamin C (axit ascorbic) đóng vai trò then chốt trong việc kích thích sản sinh bạch cầu – những "binh sĩ" trực tiếp tiêu diệt tác nhân gây bệnh.

Cam và quýt là những loại quả này rất giàu flavonoid, giúp tăng cường tác dụng của vitamin C và hỗ trợ kháng viêm. Đối với trẻ nhỏ, một ly nước cam ấm hoặc vài múi quýt ngọt không chỉ giúp giải khát mà còn làm dịu niêm mạc họng.

Bưởi chứa lượng lớn lycopene và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ. Đặc biệt, bưởi giúp hỗ trợ gan thải độc, từ đó giúp cơ thể trẻ thanh thoát và khỏe mạnh hơn trong những ngày ít vận động do trời lạnh.

Quả đu đủ

Nhiều phụ huynh thường bỏ qua đu đủ, nhưng đây thực sự là một "siêu thực phẩm" cho mùa đông. Một quả đu đủ cỡ trung bình có thể cung cấp gấp đôi lượng Vitamin C cần thiết hàng ngày.

Đu đủ chứa enzyme papain giúp phân giải protein dễ dàng hơn. Một hệ tiêu hóa khỏe mạnh là tiền đề cho một hệ miễn dịch tốt, vì phần lớn các tế bào miễn dịch nằm ở đường ruột.

Hàm lượng vitamin A (beta-carotene) cao trong đu đủ giúp duy trì độ ẩm và sức khỏe của màng nhầy ở mũi và họng, ngăn chặn virus xâm nhập vào sâu bên trong cơ thể.

Quả táo

Táo là loại quả cực kỳ lành tính và có thể ăn quanh năm, nhưng tác dụng của nó trong mùa lạnh là không thể phủ nhận. Táo chứa một lượng lớn chất xơ hòa tan gọi là pectin và quercetin.

Trong đó, quercetin là một sắc tố thực vật có khả năng ổn định tế bào mast, giúp giảm các triệu chứng dị ứng thời tiết và viêm mũi dị ứng thường gặp ở trẻ khi chuyển mùa.; Pectin nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong ruột, giúp bé hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn từ các thực phẩm khác, từ đó có đủ năng lượng để giữ ấm cơ thể.

Chuối

Mùa đông, cơ thể trẻ cần nhiều năng lượng hơn để duy trì thân nhiệt. Chuối chính là nguồn cung cấp carbohydrate lành mạnh nhất.

Chuối rất giàu vitamin B6, cần thiết cho việc sản xuất các tế bào miễn dịch. Đồng thời, magie giúp bé giảm căng thẳng, ngủ ngon hơn – yếu tố cực kỳ quan trọng để cơ thể phục hồi và tự chữa lành.

Với những bé đang bị ho hoặc đau họng, kết cấu mềm mượt của chuối giúp bé dễ nuốt mà không gây đau, đồng thời cung cấp đủ năng lượng khi bé chán ăn.

Quả Lựu

Lựu được ví như một loại thuốc quý trong mùa đông nhờ nồng độ chất chống oxy hóa cao gấp ba lần trà xanh hoặc rượu vang đỏ.

Các hợp chất trong quả lựu có khả năng ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn và virus gây cúm. Nước ép lựu tươi cũng giúp làm giảm tình trạng viêm nhiễm ở phổi, rất tốt cho những bé có cơ địa dễ bị viêm phế quản.

Lựu giúp máu lưu thông tốt hơn, đảm bảo các dưỡng chất được vận chuyển đến các cơ quan trong cơ thể một cách hiệu quả, giúp tay chân bé bớt bị lạnh.

Quả Kiwi

Nếu bạn nghĩ cam là vua vitamin C, thì thực tế kiwi còn chứa hàm lượng này cao hơn nhiều.

Ngoài vitamin C, kiwi còn cung cấp vitamin K, vitamin E và kali. Sự kết hợp này giúp tăng cường sức mạnh cho các tế bào, giúp chúng chống lại sự tấn công của các gốc tự do phát sinh khi cơ thể bị ốm.

Nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng ăn Kiwi thường xuyên có thể giúp giảm các triệu chứng thở khò khè và ho ở trẻ em có vấn đề về hô hấp.

Để trái cây phát huy tối đa công dụng và không gây phản tác dụng, cha mẹ cần lưu ý những quy tắc sau:

Nói không với đồ lạnh: Sai lầm phổ biến là cho trẻ ăn trái cây vừa lấy từ tủ lạnh ra. Điều này làm hạ nhiệt độ vùng họng, tạo điều kiện cho vi khuẩn phát triển. Hãy để trái cây ở nhiệt độ phòng hoặc ngâm vào bát nước ấm khoảng 5-10 phút trước khi cho bé ăn.

Tránh cho bé ăn trái cây ngay sau bữa chính vì dễ gây đầy bụng. Thời điểm lý tưởng là bữa phụ buổi sáng hoặc sau giấc ngủ trưa khoảng 30 phút.

Luôn rửa sạch trái cây bằng nước muối loãng hoặc nước rửa rau quả chuyên dụng để loại bỏ tồn dư thuốc bảo vệ thực vật, tránh làm hại đến hệ miễn dịch còn non nớt của bé.

