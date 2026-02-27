Tim lợn bổ dưỡng nhưng không phải ai cũng nên ăn nhiều

Thực phẩm giàu đạm và vi chất dễ hấp thu

Trong nhóm nội tạng động vật, tim lợn được xem là loại có giá trị dinh dưỡng cao. Theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA), 100g tim lợn cung cấp khoảng 26,5g protein nguồn đạm hoàn chỉnh giúp tái tạo mô cơ và duy trì thể lực.

Ngoài ra, tim lợn còn chứa khoảng 5,4g chất béo, thấp hơn nhiều loại thịt đỏ. Đặc biệt, thực phẩm này giàu vitamin B12 (khoảng 15mcg/100g), vượt xa nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày, đóng vai trò quan trọng trong hoạt động thần kinh và tạo hồng cầu.

Không chỉ giàu đạm và vi chất, tim lợn còn cung cấp nhiều vitamin B12. Ảnh Mamamy

Hàm lượng sắt trong tim lợn cũng đáng chú ý, khoảng 6,6mg/100g, chủ yếu là sắt heme dạng cơ thể hấp thu tốt hơn so với sắt thực vật. Bên cạnh đó, các khoáng chất như kẽm, phốt pho và đồng giúp hỗ trợ chuyển hóa, tăng sức đề kháng.

Có lợi cho miễn dịch và thể trạng

Nhờ giàu kẽm và sắt, tim lợn có thể góp phần củng cố hệ miễn dịch. Kẽm giúp cơ thể sản sinh tế bào miễn dịch, trong khi sắt tham gia vào quá trình vận chuyển oxy và phòng ngừa thiếu máu.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), bổ sung thực phẩm giàu kẽm là một trong những cách cải thiện sức đề kháng, đặc biệt ở người cao tuổi hoặc nhóm có nguy cơ thiếu vi chất.

Hàm lượng vitamin B12 dồi dào cũng giúp cơ thể chuyển hóa năng lượng hiệu quả hơn, từ đó giảm cảm giác mệt mỏi, nhất là ở người ăn uống thiếu cân bằng.

Vai trò với sức khỏe tim mạch

Dù là nội tạng, tim lợn không hoàn toàn “xấu” với hệ tim mạch. Một số nghiên cứu dinh dưỡng cho thấy thực phẩm giàu vitamin nhóm B, đặc biệt là B6 và B12, giúp kiểm soát nồng độ homocysteine yếu tố liên quan đến nguy cơ bệnh tim.

Việc bổ sung nguồn vitamin nhóm B từ thực phẩm tự nhiên như tim lợn có thể mang lại lợi ích nhất định nếu tiêu thụ trong chế độ ăn cân đối.

Món tim xào thập cẩm. Ảnh Cookpad

Hàm lượng cholesterol cao

Bên cạnh ưu điểm dinh dưỡng, tim lợn cũng chứa lượng cholesterol đáng lưu ý. Theo USDA, 100g tim lợn có khoảng 230mg cholesterol, gần bằng mức tối đa 300mg/ngày được khuyến nghị cho người trưởng thành.

Do đó, người bị rối loạn mỡ máu, bệnh tim mạch hoặc có nguy cơ xơ vữa động mạch nên hạn chế. Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA) khuyến cáo không nên tiêu thụ nội tạng thường xuyên để tránh làm tăng cholesterol xấu.

Chế biến sai cách dễ làm mất lợi ích

Cách nấu nướng có thể quyết định tim lợn là món bổ hay món gây hại. Các món chiên, xào nhiều dầu mỡ làm tăng chất béo không có lợi, khiến tổng năng lượng khẩu phần tăng cao.

Ngược lại, những phương pháp chế biến nhẹ như: Luộc, hấp, nấu canh, hầm sẽ giúp giữ lại vi chất mà không làm tăng chất béo dư thừa. Việc kết hợp thêm rau xanh cũng giúp cân bằng khẩu phần.

Món tim heo hầm ngải cứu ngon bổ dưỡng. Ảnh BHX

Nên ăn bao nhiêu là đủ?

Theo các chuyên gia dinh dưỡng khuyến nghị chỉ nên ăn tim lợn với lượng vừa phải, khoảng 1–2 lần mỗi tuần. Đồng thời, cần đa dạng nguồn đạm từ cá, thịt nạc, đậu và hạn chế tiêu thụ các loại nội tạng khác.

Khi sử dụng hợp lý, tim lợn vẫn có thể là món ăn bổ dưỡng, góp phần cung cấp năng lượng và vi chất cần thiết mà không gây áp lực cho hệ tim mạch.

>>> Mời quý độc giả xem thêm video: "Việt Nam sắp sử dụng thuốc điều trị ung thư của Nga"