Bí quyết giữ mái tóc đen bóng, tránh bạc sớm từ bên trong

Tóc bạc được coi là "sớm" khi nó xuất hiện trước tuổi 30 ở người châu Á. Quá trình này xảy ra khi cơ thể ngừng sản xuất melanin (tế bào biểu bì tạo hắc tố) hoặc khi nồng độ chất này sụt giảm nghiêm trọng.

Tóc bạc sớm không chỉ ảnh hưởng đến thẩm mỹ, gây ra tâm lý tự ti, mà đôi khi còn là "tiếng chuông" cảnh báo về tình trạng sức khỏe tiềm ẩn bên trong cơ thể. Để hiểu rõ tại sao mái tóc lại mất đi sắc tố đen huyền khi tuổi đời còn trẻ, chúng ta cần cái nhìn đa chiều từ góc độ sinh học, lối sống đến các yếu tố tâm lý.

Melanin – "chìa khóa" của màu sắc

Trước hết, cần hiểu rằng màu tóc được quyết định bởi melanin, một loại sắc tố được sản xuất bởi các tế bào gọi là melanocyte nằm trong nang tóc. Có hai loại melanin chính: eumelanin (tạo màu đen hoặc nâu) và pheomelanin (tạo màu vàng hoặc đỏ). Khi các tế bào melanocyte này hoạt động kém hiệu quả hoặc ngừng sản xuất melanin, sợi tóc mọc lên sẽ không có màu, dẫn đến hiện tượng tóc bạc. Ở người châu Á, quá trình này thường bắt đầu sau tuổi 30. Nếu xuất hiện trước độ tuổi này, đó chính là hiện tượng tóc bạc sớm.

Những "thủ phạm" hàng đầu gây bạc tóc

Di truyền

Yếu tố đầu tiên và quan trọng nhất chính là di truyền. Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng, thời điểm tóc bắt đầu bạc và tốc độ bạc nhanh hay chậm phần lớn đã được lập trình sẵn trong mã gen của mỗi người. Nếu cha mẹ hoặc người thân trong gia đình có tiền sử bạc tóc khi còn trẻ, khả năng cao thế hệ sau cũng sẽ gặp tình trạng tương tự. Đối với nguyên nhân này, y học hiện đại vẫn chưa có phương pháp tác động trực tiếp vào gen để đảo ngược quy trình, ngoại trừ việc chăm sóc và che phủ bên ngoài.

Áp lực tâm lý và "stress"

Xã hội hiện đại với nhịp sống hối hả khiến con người dễ rơi vào trạng thái căng thẳng kéo dài. Khi cơ thể chịu áp lực, hệ thống thần kinh giao cảm sẽ giải phóng một lượng lớn norepinephrine. Chất này làm kích thích quá mức các tế bào gốc chịu trách nhiệm tái tạo sắc tố tóc, khiến chúng cạn kiệt nhanh chóng trước thời hạn. Một khi các tế bào gốc này biến mất, nang tóc sẽ vĩnh viễn không thể tạo ra melanin được nữa, dẫn đến những sợi tóc trắng xuất hiện sau những biến cố tâm lý hoặc giai đoạn làm việc quá sức.

Hạn chế stress, căng thẳng để không bị tóc bạc. Ảnh minh họa/Internet

Chế độ dinh dưỡng nghèo nàn

Sợi tóc cũng giống như một cái cây, nó cần chất dinh dưỡng từ "đất" (máu và nang tóc) để phát triển xanh tốt. Việc thiếu hụt các vi chất thiết yếu là nguyên nhân phổ biến khiến tóc bạc sớm:

Vitamin B12: Đây là dưỡng chất quan trọng cho quá trình chuyển hóa và tạo máu. Thiếu B12 thường đi kèm với tình trạng thiếu máu ác tính, làm giảm lượng oxy và dinh dưỡng nuôi tóc.

Khoáng chất (sắt, đồng, kẽm): Đồng đóng vai trò như một chất xúc tác trong quá trình tổng hợp melanin. Trong khi đó, sắt và kẽm giúp duy trì cấu trúc nang tóc khỏe mạnh.

Thiếu hụt protein: Tóc được cấu tạo chủ yếu từ chất đạm (keratin). Chế độ ăn kiêng khắt khe hoặc thiếu cân bằng khiến cơ thể không đủ nguyên liệu để duy trì màu sắc tự nhiên cho mái tóc.

Lối sống và các tác nhân môi trường

Thói quen hút thuốc lá là một trong những kẻ thù thầm lặng của mái tóc. Nicotine và các độc tố trong thuốc lá gây co thắt mạch máu, cản trở việc vận chuyển chất dinh dưỡng đến da đầu. Hơn nữa, các chất hóa học này thúc đẩy sự hình thành của các gốc tự do, gây ra quá trình oxy hóa mạnh mẽ, làm hỏng các tế bào melanocyte.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng hóa chất làm đẹp như thuốc nhuộm, thuốc tẩy tóc hay các loại dầu gội có tính tẩy rửa quá mạnh cũng góp phần làm hư hại cấu trúc tóc từ bên ngoài, khiến tóc trở nên xơ xác và dễ mất màu hơn.

Tín hiệu từ bệnh lý nội khoa

Tóc bạc sớm đôi khi không đơn thuần là vấn đề ở da đầu. Nó có thể là biểu hiện của các bệnh lý tiềm ẩn:

Rối loạn tuyến giáp: Tuyến giáp đóng vai trò điều tiết quá trình trao đổi chất. Sự mất cân bằng nội tiết tố (cường giáp hoặc suy giáp) đều có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất melanin của nang tóc.

Bệnh tự miễn: Trong một số trường hợp, hệ miễn dịch của cơ thể "nhầm lẫn" và tấn công các tế bào sắc tố, gây ra các mảng tóc bạc hoặc bệnh bạch biến.

Làm thế nào để làm chậm quá trình này?

Mặc dù không thể thay đổi được gen di truyền, chúng ta hoàn toàn có thể cải thiện tình hình thông qua việc điều chỉnh lối sống. Một chế độ ăn giàu các loại thực phẩm màu đen theo Đông y như đỗ đen, mè đen, hà thủ ô kết hợp với các loại rau xanh đậm và trái cây giàu vitamin sẽ cung cấp "nhiên liệu" cho mái tóc.

Dầu dừa nuôi dưỡng tóc rất hiệu quả. Ảnh minh họa/Internet

Với mái tóc bị bạc từ sớm thì sẽ dày và khô do thiếu dưỡng chất. Dầu dừa có tính dưỡng ẩm rất cao, giúp giảm lượng protein mất đi do tóc bạc và giúp tóc chắc khỏe, mọc nhanh, mềm mượt hơn.

Để bảo vệ mái tóc với dầu dừa thì ta sẽ ủ tóc bằng dầu dừa nguyên chất trong vòng 1 giờ và lặp lại 1-2 lần mỗi tuần. Sau khi ủ xong thì xả sạch với dầu gội nhẹ dịu, an toàn cho da đầu.

Bên cạnh đó, việc duy trì giấc ngủ đủ, tập luyện thể thao để giải tỏa stress và hạn chế tiếp xúc với hóa chất độc hại là những bước đi bền vững nhất. Đừng quên rằng, một mái tóc khỏe đẹp luôn bắt nguồn từ một cơ thể khỏe mạnh và một tâm hồn thư thái.

