Liệu detox có thực sự giúp thải độc, giảm cân hiệu quả?

Detox được quảng bá rộng rãi như một biện pháp thải độc cơ thể nhanh chóng. Các phương pháp detox đều xoay quanh việc hạn chế calo, tiêu thụ quá nhiều chất lỏng. Tuy nhiên, áp dụng phương pháp detox có thực sự mang lại lợi ích sức khỏe cho cơ thể và giảm cân hiệu quả hay không thì vẫn chưa có minh chứng cụ thể.

Mục tiêu chính của nước detox là giúp người dùng tăng lượng nước uống hàng ngày, từ đó hỗ trợ quá trình trao đổi chất và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Các chuyên gia cho rằng detox thanh lọc cơ thể ngắn hạn hiếm khi có tác dụng lâu dài đồng thời có thể khiến bạn kém khỏe mạnh hơn so với khi mới bắt đầu. Để khỏe mạnh cần rất nhiều công sức, đó là lý do tại sao việc tìm kiếm các con đường tắt thường rất hấp dẫn. Những nỗ lực này nhiều khi chỉ ở dạng giải độc, hoặc những cách giúp cơ thể chữa bệnh mà không cần nỗ lực hoặc ít nỗ lực hơn.

Thực tế, cơ thể con người đã sở hữu hệ thống lọc thải tự nhiên: Phổi bẫy và đẩy độc tố trong không khí ra ngoài; ruột loại bỏ tác nhân gây hại từ thực phẩm; thận lọc máu và đào thải cặn bã qua nước tiểu. Trong đó, gan đóng vai trò trung tâm, chuyển hóa độc tố như rượu thành chất thải để cơ thể đào thải an toàn.

Các liệu trình detox, vì vậy, không “gánh” thay nhiệm vụ của gan, phổi hay thận và không thể đảo ngược tổn thương đã xảy ra trong cơ thể.

Nhiều chế độ detox phổ biến, như “thải độc chanh” với công thức gồm nước chanh, siro lá phong và ớt cayenne, kết hợp uống nước muối pha loãng buổi sáng và trà thảo mộc buổi tối - chỉ cung cấp 600 - 1.200 calo/ngày, thấp hơn nhiều so với nhu cầu năng lượng của cơ thể (phụ nữ trưởng thành cần 1.600 - 2.400 calo/ngày, nam giới 2.200 - 3.000 calo/ngày).

Theo các nghiên cứu, việc giảm cân quan sát được trong detox chủ yếu đến từ cắt giảm mạnh năng lượng, có thể giúp cân nặng hạ xuống trong ngắn hạn, nhưng thường tăng trở lại khi ăn uống bình thường. Quá trình “giải độc” như quảng cáo gần như không diễn ra.

Một trong những tác hại lớn nhất của uống detox không đúng cách mà bạn cảm nhận được là cơ thể sẽ mệt mỏi, thiếu sức sống và sức đề kháng của bạn sẽ giảm, dần dần dẫn đến suy nhược cơ thể. Lý do là bạn quá phụ thuộc vào loại nước uống này và không bổ sung thêm các chất dinh dưỡng khác cho cơ thể như trái cây tươi, chất xơ hoặc một số rau, thịt, cá,...

Việc uống nước detox cho cơ thể quá nhiều với liều lượng cao sẽ khiến cho cơ thể không được bổ sung đạm, dẫn đến sự thiếu hụt trầm trọng của protein. Cơ thể mất đi lượng lớn protein sẽ giảm hiệu quả đào thải độc tố và dẫn đến mệt mỏi, giảm sức đề kháng và một số hệ lụy khác.

Các chuyên gia cho biết, cách tốt nhất để hỗ trợ các cơ quan giải độc cơ thể và các quá trình hoạt động của chúng là ăn uống lành mạnh, tập thể dục trung bình 30 phút mỗi ngày, nghỉ ngơi nhiều vào ban đêm và uống đủ nước. Nhưng cũng như tất cả mọi thứ, quá nhiều điều tốt cũng có thể là điều xấu.

