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Mitsubishi Eclipse bất ngời được "hồi sinh" sau 16 năm nhờ Nissan Leaf

Nguyễn Chung

Từng là mẫu coupe dùng động cơ tăng áp. Mới đây, Mitsubishi Eclipse tái xuất dưới dạng ôtô thuần điện với thiết kế được mới dựa trên nền tảng của Nissan Leaf.

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Tên gọi Eclipse tiếp tục được sử dụng cho những mẫu xe không liên quan đến dòng coupe thể thao từng được sản xuất từ năm 1989-2011. Cái tên này từng được dùng cho mẫu SUV cỡ nhỏ Mitsubishi Eclipse Cross. Đến nay, Mitsubishi lại xác nhận ra mắt mẫu xe điện Eclipse Sportback mới ở thị trường Bắc Mỹ, dự kiến bán vào nửa cuối năm 2026.
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Đáng tiếc là Eclipse Sport 2027 chạy điện không do Mitsubishi tự mình phát triển. Thay vào đó, bên dưới logo ba viên kim cương của Mitsubishi chỉ là Nissan Leaf thế hệ mới với một số thay đổi nhẹ về thiết kế. Vì vậy, những ai vẫn chờ đợi một người kế nhiệm thực thụ của Mitsubishi Eclipse nguyên bản có lẽ sẽ phải thất vọng.
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Bên ngoài, Eclipse Sport 2027 mới trông chẳng khác nào Nissan Leaf mang logo Mitsubishi. Tất nhiên, Eclipse Sportback vẫn có một số chi tiết được thiết kế lại, thể hiện rõ qua khu vực đầu xe. Tại đây, xe sử dụng lưới tản nhiệt khác biệt cùng các hốc gió nằm ngang với các chi tiết khí động học trên cản trước.
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Trong khi đó, cụm đèn pha LED của Mitsubishi Eclipse 2027 mới trông gần như giống hệt loại dùng cho mẫu xe điện nhà Nissan. Điểm khác biệt duy nhất là hai cụm đèn pha không được nối với nhau bằng một dải ốp màu đen như Nissan Leaf.
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Thiết kế thân xe cũng gần như không thay đổi, tiếp tục duy trì kiểu dáng SUV mượt mà của Nissan Leaf. Xe được bổ sung logo EV mới trên cửa trước cùng các chi tiết mạ crôm quanh cửa sổ và trên bộ ốp khí động học của mâm 18 inch 3 chấu. Bộ mâm này được lấy từ Nissan Leaf phiên bản S+.
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Mitsubishi hiện chưa công bố hình ảnh nội thất của Eclipse Sportback mới. Tuy nhiên, nhiều khả năng những thay đổi của mẫu xe này sẽ không vượt quá việc thay logo Mitsubishi trên vô lăng. Trang bị nội thất của Mitsubishi Eclipse Sport dự kiến sẽ giống Nissan Leaf với hai màn hình kích thước 12,3 inch hoặc 14,3 inch, tùy phiên bản.
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Hiện vẫn chưa rõ liệu mẫu xe điện của Mitsubishi có được trang bị trần kính toàn cảnh với công nghệ điện sắc có khả năng điều chỉnh độ tối và hệ thống âm thanh Bose Personal với loa tích hợp trong tựa đầu ghế hay không.
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Bên dưới thân vỏ của Mitsubishi Eclipse Sportback là nền tảng khung gầm CMF-EV dùng chung với Nissan Leaf và Ariya. Các thông số kỹ thuật chi tiết sẽ được công bố sau. Trong khi đó, Nissan Leaf hiện có 2 tùy chọn pin với dung lượng 52 kWh và 75 kWh, đi kèm một mô-tơ điện duy nhất cho công suất lần lượt 174 mã lực hoặc 214 mã lực.
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Phạm vi hoạt động tối đa của mẫu xe điện này theo chuẩn EPA đạt 488 km. Mitsubishi cho biết sẽ công bố thêm thông tin chi tiết và giá bán của Eclipse Sportback trong thời gian tới trước khi xe chính thức ra mắt thị trường.
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Hãng cũng xác nhận Eclipse Sportback 2027 sẽ có cả phiên bản địa hình hoàn toàn mới, mang phong cách mạnh mẽ hơn của dòng Outlander vào đầu năm 2027. Sau đó, Mitsubishi dự kiến sẽ giới thiệu một mẫu xe hoàn toàn mới hoặc được nâng cấp đáng kể mỗi năm cho đến năm 2030.
Video: Giới thiệu mẫu xe điện Mitsubishi Eclipse Sportback 2027.
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