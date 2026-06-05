[GALLERY] Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự đoán sẽ dễ thành "hàng hot"

Đằng sau thỏa thuận ngừng bắn mới nhất giữa Israel và Lebanon Israel và Lebanon nhất trí gia hạn lệnh ngừng bắn giữa hai bên, với mục tiêu tiến tới cuộc đàm phán hòa bình toàn diện dự kiến diễn ra trong tháng này.

Cục Đăng kiểm Việt Nam - đề xuất xe bán tải 3,5 tấn lưu thông như ôtô con Cục Đăng kiểm vừa kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ sửa đổi nghị định để cho phép xe bán tải có khối lượng toàn bộ đến 3,5 tấn được lưu thông như ôtô con.

NATO thực nghiệm khả năng đưa UAV vào chiến đấu ở Bắc Cực Các lực lượng NATO sử dụng drone quan sát và tấn công, tăng cường khả năng thu thập thông tin và chiến thuật trong môi trường băng giá.

Khai thác tiểu hành tinh giúp xây dựng thành phố trên sao Hỏa Bằng cách khai thác các tiểu hành tinh gần Trái Đất, một "chuỗi cung ứng không gian" có thể được thiết lập để hỗ trợ căn cứ trên sao Hỏa, không cần vận chuyển vật liệu xây dựng và nhiên liệu từ Trái Đất.

Toyota Innova đời cũ được nâng cấp "xịn sò" hơn, từ 542 triệu đồng Bất chấp sự xuất hiện của thế hệ mới, mẫu MPV Toyota Innova đời cũ vẫn tiếp tục được bán trên thị trường và nhận phiên bản nâng cấp cho năm 2026 vì sức hút lớn.

Máy bay chiến đấu mới của NATO nâng cao khả năng phòng thủ khu vực Bắc Cực Các chiến đấu cơ F-35A và E-3A của NATO tăng cường tuần tra, giám sát không phận, đối phó với các mối đe dọa từ Nga và khu vực Bắc Cực.

Những rủi ro chủ ôtô cũ dễ gặp nhất khi chạy xăng E10 Những rủi ro mà những chiếc ôtô của bạn đã vận hành nhiều năm, nhưng ít được bảo dưỡng hoặc có hệ thống nhiên liệu xuống cấp dễ gặp nhất khi chuyển sang E10.

BYD Atto 3 Evo 2026 sắp ra mắt Đông Nam Á, lăn bánh 510 km/sạc Mẫu xe điện BYD Atto 3 Evo sở hữu công suất tối đa 313 mã lực, khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,5 giây và phạm vi hoạt động 510 km theo chuẩn WLTP.

Hydrogel mới giúp bảo vệ phi hành gia khỏi bức xạ trong không gian Cơ quan Vũ trụ châu Âu nghiên cứu hydrogel để tạo lớp bảo vệ chống bức xạ cho phi hành gia trong các nhiệm vụ không gian dài và sứ mệnh lên sao Hỏa.