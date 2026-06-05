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[GALLERY] Mitsubishi Pajero thế hệ mới dự đoán sẽ dễ thành "hàng hot"

Thanh Nguyễn

Dựa trên những hình ảnh mới nhất cùng ảnh chụp nguyên mẫu thử nghiệm, các nhà thiết kế kỹ thuật số đã dựng lên hình ảnh phác họa cho Mitsubishi Pajero 2027.

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Dựa vào ảnh phác họa có thể thấy thiết kế ngoại thất của Pajero thế hệ mới mang hơi hướng hiện đại, tích hợp các chi tiết chiếu sáng kiểu pixel. Dải đèn LED ban ngày đặt cao kết nối liền mạch, logo Mitsubishi được đặt trên lưới tản nhiệt.
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Trong khi thiết kế lưới tản nhiệt nhiều nan song song đồng bộ với cụm đèn xếp dọc tạo nên tổng thể cứng cáp và mạnh mẽ. Thân xe với hốc bánh vuông vức, bánh xe lớn 18-19 inch cùng họa tiết đặc trưng, kết hợp các trụ sơn đen tạo hiệu ứng mui nổi.
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Các chi tiết khác gồm tay nắm cửa truyền thống, bậc lên xuống, mui phẳng và giá nóc. Cản trước hầm hố, nắp ca-pô bề thế, phần thân dập nổi tinh tế ở dưới cửa trước và sau, trụ C kiểu thang nhấn mạnh khả năng đi đường dài.
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Phần đuôi xe Mitsubishi Pajero 2027 trang bị ăng-ten vây cá mập, cánh lướt gió trên mui, kính chắn gió nghiêng nhẹ, đèn hậu nối liền và cản sau đồng bộ. Khác với thế hệ trước, Pajero mới không còn lốp dự phòng treo sau.
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Về hiệu suất, Pajero mới sử dụng khung gầm ladder-frame dựa trên nền tảng Triton mới nhất. Động cơ chưa được xác nhận nhưng có thể bao gồm diesel twin-turbo, hybrid 48V và plug-in hybrid (PHEV). Phiên bản PHEV dự kiến sẽ ra mắt sau.
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Pajero thế hệ mới được kỳ vọng cạnh tranh trực tiếp với Toyota Land Cruiser Prado, Ford Everest và Isuzu MU-X, mang đến trải nghiệm off-road tối ưu. Xe dự kiến ra mắt toàn cầu vào cuối năm nay, dù vẫn chưa xác định thời điểm chính thức cho từng thị trường.
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Sự trở lại của Pajero đời mới là một phần trong kế hoạch tấn công sản phẩm toàn cầu của Mitsubishi, với 13 mẫu xe mới dự kiến ra mắt đến năm tài chính 2031.
Video: Xem trước mẫu xe SUV Mitsubishi Pajero thế hệ mới.
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