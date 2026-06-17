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[GALLERY] Tranh cãi vì ChatGPT, nam sinh Mỹ tử vong tại Nhật Bản

Thiên Trang (TH)

Sau cuộc tranh cãi với mẹ liên quan đến ChatGPT trong chuyến du lịch Nhật Bản, một nam sinh Mỹ mất tích nhiều ngày đã được tìm thấy tử vong gần Kyoto.

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Gia đình của James “Weston” Higginbotham, nam sinh 20 tuổi đến từ bang Alabama (Mỹ), vừa xác nhận thông tin đau lòng khi cậu được tìm thấy đã tử vong sau hơn một tuần mất tích trong chuyến du lịch cùng gia đình tại Nhật Bản, vụ việc đang thu hút sự chú ý lớn của dư luận quốc tế bởi những tình tiết đặc biệt xảy ra trước khi nam sinh biến mất.
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Theo truyền thông Mỹ, Weston là sinh viên năm ba ngành Kỹ thuật hệ thống sinh học và đã cùng bố mẹ, em trai đến Nhật Bản vào cuối tháng 5 trong chuyến du lịch kỷ niệm dịp em trai tốt nghiệp trung học, một hành trình mà người thân cho biết cậu đã mong đợi từ rất lâu và vô cùng háo hức trước cơ hội khám phá đất nước mặt trời mọc.
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Biến cố xảy ra vào ngày 29/5 khi Weston tách khỏi gia đình sau một cuộc tranh luận với mẹ liên quan đến việc sử dụng ChatGPT để tìm đường và lên kế hoạch tham quan, trong đó bà Nancy Higginbotham cho biết bà sử dụng công cụ AI như một trợ lý du lịch, còn con trai lại không đồng tình với cách tiếp cận này.
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Người mẹ sau đó chia sẻ với truyền thông rằng đây chỉ là một cuộc tranh cãi rất nhỏ nhưng hiện đã trở thành điều khiến bà day dứt nhất, bởi không ai trong gia đình có thể ngờ đó lại là lần cuối cùng họ gặp Weston khi còn sống trước khi cậu rời đi một mình tại khu vực Kyoto.
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Hình ảnh từ camera an ninh ghi lại Weston xuất hiện lần cuối tại một ga tàu thuộc khu vực Yamashina vào tối 29/5, sau đó điện thoại của nam sinh mất kết nối khiến gia đình không thể theo dõi vị trí thông qua ứng dụng định vị cũng như không thể liên lạc bằng cuộc gọi hay tin nhắn.
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Ngay sau khi nhận được thông báo mất tích, lực lượng chức năng Nhật Bản đã triển khai chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn với sự tham gia của hàng chục cảnh sát, chó nghiệp vụ và trực thăng cứu hộ, tuy nhiên địa hình đồi núi phức tạp cùng điều kiện thời tiết không thuận lợi đã khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.
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Đến ngày 6/6, một nhóm tình nguyện tìm kiếm cứu nạn đã phát hiện thi thể của Weston tại khu vực núi thuộc quận Yamashina, thành phố Kyoto, trong khi cảnh sát Nhật Bản cho biết hiện chưa phát hiện bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án hình sự và sẽ không công bố nguyên nhân tử vong.
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Sự việc đau lòng này không chỉ để lại nỗi mất mát to lớn cho gia đình Weston mà còn làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận về những áp lực tâm lý, xung đột nhỏ trong gia đình và tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc khi du lịch nước ngoài, trong khi cộng đồng mạng quốc tế cũng gửi nhiều lời chia buồn tới gia đình nam sinh trong những ngày đầy đau thương này.
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