[GALLERY] CSU gây sốc, 500.000 người dùng ChatGPT, giáo sư nổi giận

Vị giáo sư sinh ra để nghiên cứu vắc xin GS.TS Huỳnh Thị Phương Liên đã học công nghệ Nhật trong 21 ngày để sản xuất vắc xin viêm não Nhật Bản, cứu sống hàng triệu trẻ em Việt Nam.

[GALLERY] Asus kỷ niệm 20 năm Xbox Ally với gói nâng cấp từ Computex Chiếc máy chơi game cầm tay Ally trở thành tâm điểm của gian ASUS ROG khi có tới 2 sản phẩm phiên bản đặc biệt và 1 mẫu concept cho các phiên bản tương lai.

VinFast phát triển taxi tự lái cấp độ 4, nhắm đến thị trường Đông Nam Á Tại sự kiện NVIDIA GTC Taipei, VinFast, NVIDIA và Autobrains đã chính thức công bố hợp tác chiến lược phát triển taxi tự lái cấp độ 4 cho thị trường Đông Nam Á.

Súng trường đặc nhiệm MK24 MRGG-A thay nòng thay đạn trong tích tắc Theo yêu cầu của Bộ Tư lệnh Tác chiến Đặc biệt Mỹ (SOCOM), khẩu súng trường này được trang bị nòng có thể thay thế, cho phép sử dụng với cỡ đạn hiện đại hơn.

[GALLERY] iOS 27 gây sốt, siri AI lột xác, iPhone 11 vẫn lên đời WWDC 2026 mang đến loạt nâng cấp đột phá cho iOS 27 với Siri AI thông minh hơn, Liquid Glass tùy biến sâu và hỗ trợ từ iPhone 11 trở lên.

[GALLERY] Bất ngờ mục đích Trung Quốc đưa 2000 thiết bị cỡ lớn xuống đáy biển Dự án dưới lòng biển của Trung Quốc là một trong những nỗ lực tham vọng nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Mức ưu đãi lệ phí trước bạ cho ôtô điện kéo dài đến hết năm 2030 Chính phủ vừa gia hạn chính sách miễn lệ phí trước bạ lần đầu đối với ôtô điện chạy pin đến 31/12/2030, thay vì kết thúc vào năm 2027 như quy định hiện hành.

Xe máy điện Yamaha Neo's 2026 ra mắt Việt Nam, rẻ hơn bản cũ 13 triệu đồng Yamaha Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản xe máy điện Neo’s 2026 nâng cấp, với một trong những thay đổi đáng chú ý nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường.

iOS 27 chính thức, màn lột xác của Siri và Apple Intelligence WWDC 2026 mang đến loạt thay đổi lớn cho các trợ lý AI đồng thời đánh dấu kỳ WWDC cuối cùng của Tim Cook trên cương vị CEO Apple.