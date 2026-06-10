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[GALLERY] CSU gây sốc, 500.000 người dùng ChatGPT, giáo sư nổi giận

Thiên Trang (TH)

Đại học bang California triển khai ChatGPT cho gần 500.000 người, tạo nên thử nghiệm AI lớn nhất lịch sử nhưng vấp phải làn sóng phản đối dữ dội.

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Sự kiện hệ thống Đại học bang California (CSU) ký kết hợp tác với OpenAI để triển khai ChatGPT Edu cho gần 500.000 sinh viên và giảng viên đang trở thành tâm điểm chú ý của giới giáo dục toàn cầu, khi đây được xem là cuộc thử nghiệm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn nhất từng diễn ra trong một tổ chức giáo dục đại học đơn lẻ.
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Theo thỏa thuận trị giá hàng chục triệu USD, khoảng 460.000 sinh viên cùng 63.000 cán bộ, giảng viên tại 23 cơ sở trực thuộc CSU sẽ được cấp quyền truy cập ChatGPT Edu, đánh dấu bước chuyển đổi mạnh mẽ trong chiến lược ứng dụng công nghệ AI vào giảng dạy, nghiên cứu và quản lý giáo dục.
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Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học tập, AI hiện diện ở hầu hết các hoạt động trong trường khi các thủ thư AI được đưa vào vận hành, trung tâm trí tuệ nhân tạo chuyên biệt được thành lập và thậm chí các phân thân kỹ thuật số còn xuất hiện trong các sự kiện quan trọng để thay mặt lãnh đạo nhà trường giao tiếp với sinh viên.
sBan lãnh đạo CSU cho rằng việc phổ cập kiến thức AI là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh thị trường lao động thay đổi nhanh chóng, đặc biệt khi khoảng 40% sinh viên tốt nghiệp đại học tại Mỹ đang đối mặt với nguy cơ thiếu việc làm hoặc làm trái ngành sau khi ra trường.
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Nhà trường cũng dự kiến đưa kỹ năng AI trở thành nội dung đào tạo bắt buộc từ năm học 2025 nhằm giúp sinh viên, đặc biệt là những người nhập cư thế hệ đầu hoặc là người đầu tiên trong gia đình học đại học, có cơ hội thích nghi tốt hơn với nền kinh tế số đang tăng trưởng mạnh.
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Tuy nhiên, tham vọng công nghệ hóa của CSU lại làm bùng nổ làn sóng phản đối từ đội ngũ giảng viên khi hệ thống này đang phải đối mặt với khoản thâm hụt ngân sách lên tới 2,3 tỷ USD, trong khi nhiều khoa bị đóng cửa, học phí tăng và hàng trăm vị trí giảng dạy bị cắt giảm trong những năm gần đây.
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Sự bất mãn càng gia tăng khi khảo sát nội bộ cho thấy hơn một nửa số giáo sư đánh giá AI đang tác động tiêu cực đến hoạt động giảng dạy, trong khi phần lớn sinh viên thừa nhận chưa được hướng dẫn đầy đủ về cách sử dụng công nghệ này một cách hiệu quả và có trách nhiệm.
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Bất chấp những tranh cãi xoay quanh chi phí đầu tư, nguy cơ mất việc làm và các vấn đề về liêm chính học thuật, CSU vẫn quyết tâm mở rộng hợp tác với OpenAI, đặt ra câu hỏi lớn về việc liệu AI sẽ giúp nâng tầm giáo dục đại học hay khiến các trường học dần trở thành những nền tảng công nghệ thiếu đi bản sắc vốn có.
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