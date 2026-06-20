[GALLERY] Nhật Bản công nghệ số 1 thế giới, sao vẫn dùng fax?

Toyota vừa âm thầm điều chỉnh giá bán đối với loạt SUV cỡ lớn tại thị trường Mỹ, bao gồm Highlander, Grand Highlander, Land Cruiser và Sequoia.
Bị cáo buộc chia sẻ dữ liệu sức khỏe người dùng cho chính phủ Mỹ và Palantir, CEO Oura khẳng định mọi thông tin lan truyền đều bị thổi phồng.
Audi vừa ra mắt bộ đôi SUV chiến lược toàn cầu Audi Q3 và Audi Q5 1016 mới tại Việt Nam. Mỗi dòng xe đều có hai biến thể gồm SUV tiêu chuẩn và Sportback.
Phiên bản Spacemate RD1 Pro mang lại cho thiết bị 15 cổng kết nối ngoại vi, sạc Qi2.2, truyền dẫn hình ảnh 4K 120 Hz với công suất lên đến 160W.
Ngày càng nhiều người trẻ quay lưng với ứng dụng hẹn hò khi cảm thấy kiệt sức, cô đơn và mất niềm tin vào tình yêu do thuật toán chi phối.
Nhà Trắng cho biết Phó Tổng thống Mỹ Vance hoãn chuyến đi tới Thụy Sĩ, nơi ông dự kiến sẽ tham gia cuộc đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân của Tehran.
Là nhà nông học xuất sắc, GS.VS Vũ Tuyên Hoàng đã góp phần đưa đất nước từ thiếu lương thực trở thành cường quốc xuất khẩu gạo.
Hệ thống sạc siêu nhanh của BYD Datang đã nâng dung lượng pin từ 10% lên 70% chỉ trong 5 phút và từ 10% lên 97% trong 9 phút trong điều kiện nhiệt độ tối ưu.
Một người đàn ông gần như không còn khả năng cử động bất kỳ bộ phận nào trên cơ thể đã có thể "nói chuyện" theo ý mình nhờ một thiết bị cấy ghép não thử nghiệm.
Phiên bản nâng cấp của Mitsubishi eK Cross EV 2027 được bổ sung ổ cắm điện công suất 1.500 W, biến mẫu xe kei car cỡ nhỏ này thành một cục sạc dự phòng di động.