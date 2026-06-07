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Suzuki Jimny gây sốc, "biến hình" đẹp hơn cả Toyota Land Cruiser 70

Nguyễn Anh

Trào lưu độ xe SUV cỡ nhỏ Suzuki Jimny chưa bao giờ có hồi kết, mới đây một hãng độ Nhật Bản đã ra mắt bodykit lấy cảm hứng từ Land Cruiser 70 Series.

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Nếu như Jeep Wrangler là mẫu xe được người Mỹ tự hào và có hàng loạt các phiên bản độ, thì tại Nhật Bản đại diện cho dòng đại diện cho các gói độ nhiều nhất là mẫu xe SUV địa hình cỡ nhỏ Suzuki Jimny.
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Suzuki Jimny là một mẫu xe mang phong cách hoài cổ sở hữu hiệu năng dẫn động 4 bánh (4WD) xuất sắc, giúp nó dễ dàng chinh phục những địa hình hiểm trở. Mẫu xe này nổi tiếng với sức hút độc độc bản và là một "bức tranh nền" cực kỳ phổ biến trong giới độ xe.
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Dù phong cách off-road là chuẩn mực kinh điển của Suzuki Jimny, nhưng mỗi món đồ chơi được trang bị trên mẫu xe SUV cỡ nhỏ này đều có thể được cá nhân hóa theo cách độc nhất tùy thuộc vào gu thẩm mỹ của chủ nhân.
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Beyond.Japan từ lâu đã là cái tên quen thuộc chuyên cung cấp các phụ kiện độ cho Jimny, đồng thời sở hữu một dàn xe demo cực kỳ ấn tượng. Xưởng độ này cung cấp đủ loại linh kiện để biến chiếc Jimny nguyên bản... thành bất cứ thứ gì theo ý khách hàng.
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Mới đây nhất, Beyond.Japan đã thực hiện dự án độ Suzuki nhỏ bé này thành phiên bản Land Cruiser 70 với tỷ lệ thu nhỏ. Các điểm thay đổi của Jimny đến từ cụm lưới tản nhiệt mô phỏng theo những đời đầu của dòng SUV huyền thoại nhà Toyota.
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Các kỹ sư của Beyond đã tái hiện các đường nét nguyên bản, gồm cụm chóa đèn phản quang trong suốt lấy cảm hứng từ đèn định vị nhỏ. Gói độ này trở nên hoàn hảo khi kết hợp với bộ cản trước và cản sau thuộc dòng Liberte, sở hữu thiết kế dạng ống thép truyền thống đặc trưng của thế giới độ xe Jimny.
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Khách hàng có thể tùy chọn lớp hoàn thiện mạ chrome, sơn đồng màu thân xe hoặc sơn đen tùy theo gu thẩm mỹ cá nhân trên chiếc Suzuki Jimny của mình. Nhật Bản có lẽ là một trong những thị trường cuồng phong cách tân cổ điển (Neo-Classic) nhất thế giới.
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Chính kiểu dáng vuông vức mang hơi hướng hoài cổ nguyên bản của Jimny biến nó thành ứng cử viên số một cho những bản độ như vậy. Những phiên bản độ Suzuki Jimny do Beyond thực hiện đều mang chất và cá tính riêng.
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Bản độ trong ảnh có điểm nhấn là lưới tản nhiệt Vintage tri ân đến dòng Jimny thế hệ JA22 huyền thoại, thời điểm mà hệ thống treo của xe được chuyển giao từ nhíp lá sang lò xo. Thậm chí việc bắt gặp một chiếc Jimny nguyên bản chạy trên đường bây giờ còn hiếm hơn những chiếc xe đã qua nâng cấp độ chế.
Video: Hãng độ Beyond.Japan "biến hình" Suzuki Jimny thành Land Cruiser 70.
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