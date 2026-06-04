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Suzuki Jimny 2026 ra mắt Thái Lan, xịn sò hơn bản ở Việt Nam

Nguyễn Anh

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như đời cũ, Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan được nâng cấp mạnh mẽ về mặt trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn.

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Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản như đời cũ, Suzuki Jimny 2026 dành cho Thái Lan đã được nâng cấp mạnh mẽ về mặt trang bị, đặc biệt là các tính năng an toàn. Theo đó, xe đã được tăng số lượng túi khí lên 6 và có gói an toàn chủ động Suzuki Safety Support mới.
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Gói Suzuki Safety Support của mẫu SUV cỡ nhỏ này bao gồm hệ thống phanh khẩn cấp tự động Dual Sensor Brake Support II, kiểm soát hành trình thích ứng,...
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Ngoài ra, xe còn có hệ thống cảnh báo chệch làn đường, hỗ trợ ngăn xe lệch làn. cảnh báo mất tập trung và đèn pha tự động thích ứng. Thêm vào đó là đèn cảnh báo phanh khẩn cấp và cảm biến lùi có cảnh báo.
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Ngoại thất của Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan gồm đèn pha LED Projector với tính năng tự động bật/tắt, hệ thống rửa đèn pha, đèn sương mù trước, đèn hậu LED, kính chống tia UV màu xanh, gương chiếu hậu màu đen chỉnh điện, tay nắm cửa cùng màu thân xe, sấy kính sau, mâm hợp kim 15 inch và lốp 195/80 R15.
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Trang bị tiện nghi của Suzuki Jimny 2026 cũng được nâng cấp nhẹ với màn hình cảm ứng trung tâm có kích thước 9 inch lớn hơn phiên bản cũ. Màn hình này hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto như trước. Đáng tiếc là xe vẫn chỉ có 2 loa như trước.
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Ngoài màn hình mới, mẫu SUV cỡ nhỏ nhà Suzuki vẫn sở hữu những trang bị như vô lăng 3 chấu bọc da/chỉnh 2 hướng/tích hợp phím chức năng, kính lái chỉnh điện một chạm phía người lái, bảng đồng hồ analog kết hợp màn hình đa thông tin MID.
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Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan cũng sở hữu hệ thống điều hòa tự động có lọc không khí, ghế boc nỉ màu đen, ghế lái chỉnh cơ 6 hướng, ghế phụ chỉnh cơ 4 hướng, hàng ghế sau gập độc lập theo tỷ lệ 50:50 và ổ điện 12 V cho 2 hàng ghế.
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Động cơ của Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan vẫn là động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng, DOHC 16 van, dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 102 mã lực tại tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 130 Nm tại tua máy 4.000 vòng/phút. Động cơ kết hợp với hộp số tự động 5 cấp, hệ dẫn động 4 bánh bán thời gian và bình nhiên liệu dung tích 40 lít.
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Tại thị trường Thái Lan, Suzuki Jimny 2026 có 5 lựa chọn đơn sắc là xanh Jungle Green, trắng White, đen Bluish Black, xám Medium Gray và trắng ngà Chiffon Ivory. Trong khi đó, phiên bản 2 tông màu có 2 lựa chọn là vàng Kinetic Yellow - nóc đen và kem Chiffon Ivory - nóc đen và có giá bán từ 1,59-1,62 triệu Baht (khoảng 1,28-1,31 tỷ đồng).
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Tại thị trường Việt Nam, Suzuki Jimny đã ra mắt từ tháng 3/2024 và chưa từng được nâng cấp. Mẫu SUV cỡ nhỏ này ở Việt Nam có giá khá cao, khởi điểm từ 789 triệu đồng (mới giảm giá đến 180 triệu đồng tại đại lý, đưa giá bán thực tế xuống chỉ còn 609 triệu đồng). Tuy nhiên, Suzuki Jimny ở Việt Nam lại không có các tính năng an toàn chủ động ADAS như xe dành cho Thái Lan.
Video: Giới thiệu mẫu xe SUV Suzuki Jimny 2026 tại Thái Lan.
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