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Subaru Levorg Layback Hybrid 2026 ra mắt, giá từ 726 triệu đồng

Nguyễn Chung

Subaru Levorg Layback S:HEV 2026 vừa ra mắt Nhật Bản được trang bị hệ truyền động hybrid mới, phần đầu xe thiết kế lại nhưng bị cắt một chi tiết đặc trưng.

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Subaru Levorg thế hệ mới đã là chủ đề được đồn đoán trong thời gian qua nhưng vẫn chưa trở thành sự thật. Trong lúc đó, Subaru lại tung ra phiên bản nâng cấp của dòng xe này ở thị trường Nhật Bản. Subaru Levorg 2026 có 2 biến thể là tiêu chuẩn mang kiểu dáng wagon và Layback mang phong cách SUV. Trong đó, Levorg Layback đã ra mắt lần đầu tiên vào năm 2023.
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Ở phiên bản 2026, Subaru Levorg Layback phiên bản nâng cấp đã có thêm tùy chọn động cơ mới là hệ truyền động hybrid mang tên S:HEV. Cụ thể, Levorg Layback S:HEV mới dùng động cơ xăng 2.5L, kết hợp với hai mô-tơ điện và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian Symmetrical AWD đặc trưng.
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Hiện hãng xe Subaru hiện chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết của Levorg Layback S:HEV mới. Hãng chỉ khẳng định hệ truyền động hybrid mới mang lại khả năng tăng tốc “nhanh nhạy và đầy hứng khởi”. Ngoài ra, xe còn đạt mức tiêu thụ nhiên liệu 5,2 lít/100 km theo chu trình hỗn hợp WLTC.
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Bên cạnh động cơ mới, Subaru Levorg Layback S:HEV 2026 còn sở hữu thiết kế đầu xe nâng cấp so với các phiên bản dùng động cơ đốt trong. Tại đây, xe không còn hốc hút gió đặc trưng trên nắp ca-pô. Từ bỏ các chi tiết thiết kế có nguồn gốc từ Subaru WRX, xe sử dụng cụm đèn pha, nắp ca-pô và chắn trước lấy từ người anh em Impreza. Những chi tiết này kết hợp với lưới tản nhiệt cỡ lớn và cản trước được tinh chỉnh nhẹ.
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Toàn bộ phần thân xe phía sau đều được giữ nguyên từ Subaru Levorg tiêu chuẩn, bao gồm cả các chi tiết ốp nhựa đặc trưng. Điểm đáng chú ý nằm ở chiều cao của xe. Theo đó, phiên bản hybrid mới thấp hơn 20 mm so với Levorg Layback tiêu chuẩn vì dùng hệ thống treo khác biệt trong khi khoảng sáng gầm vẫn duy trì ở mức 180 mm.
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Nội thất Subaru Levorg Layback S:HEV 2026 dường như cũng được giữ nguyên so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong. Phiên bản Premium S:HEV EX sử dụng ghế bọc da Nappa màu nâu vàng và đen với chỉ khâu màu đồng. Trong khi đó, phiên bản Premium Black S:HEV sở hữu nội thất da màu đen hoàn toàn, bao gồm cả trần xe. Cả hai đều được trang bị bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch và màn hình cảm ứng thông tin giải trí 11,6 inch tiêu chuẩn.
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Đối với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong của Levorg và Levorg Layback, Subaru đã nâng cấp các chế độ vận hành SI-Drive nhằm cải thiện đặc tính lái thể thao. Cụ thể, chế độ S mới được cho là mang lại cảm giác tăng tốc tuyến tính hơn khi thoát cua. Trong khi đó, chế độ I hướng đến khả năng vận hành mượt mà.
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Thiết kế ngoại thất của Subaru Levorg và Levorg Layback 2026 dùng động cơ đốt trong được giữ nguyên từ các phiên bản trước. Bên trong, xe được bổ sung chỉ khâu màu đen trên vô lăng và cần số. Một số phiên bản như Layback Limited EX và Levorg STI Sport EX còn được trang bị nắp cụm điều khiển trung tâm màu đen.
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Ngoài ra, Subaru Levorg Layback 2026 tiêu chuẩn còn được trang bị gương chiếu hậu kỹ thuật số, cho phép duy trì tầm nhìn rõ ràng ngay cả khi khoang hành lý phía sau chất đầy đồ đạc. Cuối cùng, cả hai mẫu xe đều được bổ sung chức năng nháy đèn cảnh báo mới, giúp người dùng dễ dàng tìm xe hơn trong các bãi đỗ đông đúc.
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Tương tự Levorg Layback tiêu chuẩn, phiên bản S:HEV mới có thể được trang bị thêm nhiều gói phụ kiện tùy chọn như Premium Urban, Active Style và STI Aero. Subaru cũng cung cấp bộ đèn LED dành riêng cho lưới tản nhiệt như trang bị tùy chọn.
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Tại thị trường Nhật Bản, Subaru Levorg 2026 có giá dao động từ 3.630.000 - 4.686.000 Yên (khoảng 726 - 937 triệu đồng). Con số tương ứng của Subaru Levorg Layback 2026 là từ 4.059.000 - 4.246.000 Yên (812 - 849 triệu đồng). Đối với Subaru Levorg Layback S:HEV mới, mẫu xe sẽ được bán ra tại Nhật Bản từ tháng 7/2026.
Video: Xem chi tiết Subaru Levorg thế hệ mới tại Nhật Bản.

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