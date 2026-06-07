Subaru Levorg Layback Hybrid 2026 ra mắt, giá từ 726 triệu đồng

[GALLERY] Robot thay người hoàn toàn, khách sạn tương lai đã xuất hiện Một khách sạn tại Trung Quốc đang gây chú ý khi vận hành gần như hoàn toàn bằng robot và AI, từ lễ tân, dọn phòng đến phục vụ khách lưu trú.

Chủ phương tiện có thể phản ánh chất lượng xăng E10 ngay trên điện thoại Chủ phương tiện như ôtô, xe máy giờ có thể tìm cây xăng bán E10, kiểm tra thông tin nhiên liệu và gửi phản ánh chất lượng thông qua ứng dụng "Quanh Tôi".

Phát hiện lỗ đen 'cá mập vũ trụ' cách Trái Đất 600 triệu năm ánh sáng NASA phát hiện lỗ đen 'cá mập vũ trụ' di chuyển lệch tâm trong thiên hà, có thể là kết quả của tương tác hoặc sáp nhập thiên hà cổ đại.

Cuộc sống của người lao động nước ngoài ở Trung Đông Đối với hàng triệu lao động nước ngoài tại Trung Đông, cuộc chiến Mỹ - Iran đã khiến cuộc sống của họ trở nên bấp bênh hơn bao giờ hết.

Chiêu lừa Deepfake AI khiến nhiều người mất tiền Lợi dụng công nghệ AI và Deepfake, các đối tượng lừa đảo đang giả mạo hình ảnh, giọng nói người thân, cán bộ cơ quan nhà nước để chiếm đoạt tài sản.

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Toyota GR86 2027 đọ dáng cùng sao "Fast and Furious" Sung Kang Mẫu xe Toyota GR86 2027 mới vẫn chưa được tăng công suất động cơ, nhưng một số tinh chỉnh có thể giúp mỗi lần cầm lái mẫu xe này trở nên thú vị hơn.

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