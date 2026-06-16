[GALLERY] Người Nga quay lưng LG, Samsung, ồ ạt mua TV Trung Quốc

Việt Nam mở rộng hợp tác quốc phòng tại Triển lãm Eurosatory Thông qua tham dự Triển lãm Eurosatory lần này, Bộ Quốc phòng Việt Nam giới thiệu nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam với các nước và giao lưu học hỏi.

Peugeot e-208 GTi 2026 giá từ 49.646 USD- xe điện "nhỏ mà có võ" Peugeot mới đây đã chính thức vén màn mẫu e-208 GTi 2026 mới – biến thể hot hatch hiệu năng cao thuần điện đầu tiên trong lịch sử của thương hiệu Pháp.

Tổng thống Trump đến Pháp dự Hội nghị thượng đỉnh G7 Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tới Pháp để tham dự Hội nghị thượng đỉnh G7.

[GALLERY] Gen Z bỏ smartphone, U60 đổ xô học AI gây sốc Trong khi Gen Z tìm cách “cai nghiện” smartphone bằng thiết bị retro, nhiều người U60 lại tích cực học AI và công nghệ mới, tạo nên nghịch lý thú vị năm 2026.

Rơi máy bay quân sự ở Pakistan, hai phi công tử nạn Một máy bay của Không quân Pakistan gặp nạn trong nhiệm vụ bay huấn luyện gần thành phố Mardan, phía tây bắc nước này, khiến cả hai phi công thiệt mạng.

Mercedes-Benz CLA 200 Electric mở cọc tại Việt Nam, giá dưới 1,7 tỷ đồng Mercedes-Benz Việt Nam (MBV) vừa công bố nhận đặt giữ chỗ dòng CLA 200 electric thuần điện mới. Xe có giá iá dưới 1,7 tỷ đồng, sạc 10 phút lăn bánh 300 km.

Lý do nào khiến Toyota Corolla Altis bị "khai tử" tại Việt Nam? Mẫu xe sedan cỡ C Toyota Corolla Altis đã chính thức rút khỏi thị trường ôtô Việt Nam sau nhiều năm chật vật trước làn sóng SUV và CUV ngày càng áp đảo.

GS.TS Nguyễn Thị Lang: Người 'đánh thức' gen lúa hoang, nâng tầm gạo Việt GS.TS Nguyễn Thị Lang là nhà khoa học nữ đầu tiên nhận giải Trần Đại Nghĩa và vừa được vinh danh nữ trí thức tiêu biểu cho những cống hiến.

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