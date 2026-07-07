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[GALLERY] Game kiếm hiệp Kim Dung tặng iPhone 17 Pro Max trước ngày ra mắt

Thiên Trang (TH)

Võ Lâm Hắc Đạo mở đăng ký trước với loạt quà giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và nhiều Giftcode, thu hút cộng đồng game thủ.

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Dù chưa chính thức phát hành, Võ Lâm Hắc Đạo đã nhanh chóng trở thành tâm điểm của cộng đồng yêu thích game kiếm hiệp khi nhà phát hành SohaGame triển khai hàng loạt chương trình đăng ký trước cùng chuỗi sự kiện nhận quà hấp dẫn, trong đó có nhiều phần thưởng giá trị như iPhone 17 Pro Max, chuyến du lịch Trung Quốc và hàng nghìn Giftcode, tạo sức nóng lớn ngay từ giai đoạn chuẩn bị ra mắt.
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Được đầu tư phát triển trong hơn hai năm, Võ Lâm Hắc Đạo định hướng trở thành tựa game thẻ tướng kiếm hiệp lấy cảm hứng từ thế giới võ hiệp Kim Dung với quy mô lên tới 124 nhân vật quen thuộc bước ra từ những tác phẩm nổi tiếng như Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Đại Hiệp hay Ỷ Thiên Đồ Long Ký, đồng thời tái hiện nhiều chi tiết nguyên tác từ tên kỹ năng, chương ải cho đến bối cảnh, mang lại trải nghiệm gần gũi với những người yêu thích dòng truyện kiếm hiệp kinh điển.
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Không chỉ chú trọng yếu tố nội dung, trò chơi còn đầu tư mạnh vào hệ thống chiến thuật khi mỗi nhân vật sở hữu 11 kỹ năng riêng cùng 22 trận pháp độc quyền, kết hợp cơ chế khắc chế giữa các nhân vật dựa trên mối quan hệ trong nguyên tác, giúp mỗi trận đấu đòi hỏi người chơi phải xây dựng đội hình linh hoạt thay vì chỉ tập trung nâng cấp sức mạnh đơn thuần.
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Theo giới thiệu từ nhà phát hành, Võ Lâm Hắc Đạo sẽ liên tục cập nhật tướng mới với tần suất mỗi tuần một lần nhằm duy trì sự mới mẻ cho hệ thống chiến thuật, đồng thời có sự đồng hành của ca sĩ Phan Đinh Tùng trong vai trò đại sứ hình ảnh với nhân vật Hư Trúc, góp phần kết nối cộng đồng game thủ yêu thích dòng game kiếm hiệp.
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Song song với hoạt động đăng ký trước, SohaGame còn tổ chức chương trình quay số thông qua công nghệ NFC tại các màn hình quảng bá, mang đến cơ hội trúng nhiều phần quà hấp dẫn như chuyến du lịch Trung Quốc, iPhone 17 Pro Max, kiếm lưu niệm cùng hàng trăm mô hình nhân vật, móc khóa, thẻ nạp SHC và hàng chục nghìn Giftcode dành cho người tham gia.
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Ngoài ra, game thủ chỉ cần chụp ảnh check-in với các màn hình quảng bá có hình ảnh Phan Đinh Tùng, đăng tải lên Facebook ở chế độ công khai và gửi thông tin xác nhận cho ban tổ chức là có thể nhận Giftcode chắc chắn, đồng thời có cơ hội trúng thêm tai nghe Bluetooth Sony WH-CH520 cùng nhiều phần quà giá trị khác.
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Ở khía cạnh vận hành, Võ Lâm Hắc Đạo giới thiệu cơ chế Chợ Đen cho phép người chơi sử dụng bạc khóa tích lũy trong game để đổi nhiều tài nguyên quan trọng như điểm VIP, Kim Nguyên Bảo, mảnh tướng hiếm hay Mỹ tửu, góp phần hỗ trợ người chơi không nạp tiền vẫn có thể phát triển đội hình và cạnh tranh với những người chơi khác.
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Bên cạnh đó, hệ thống phần thưởng dành cho tân thủ cũng được xây dựng khá hào phóng với bộ tứ tướng SS sau 7 ngày đăng nhập, hai tướng SSS trong lộ trình 30 ngày, quà tặng SSS khi vượt ải và tới 1.000 vé quay miễn phí, hứa hẹn giúp người chơi nhanh chóng xây dựng đội hình mạnh và tạo lợi thế ngay từ những ngày đầu bước chân vào thế giới kiếm hiệp của Võ Lâm Hắc Đạo.
Mời quý độc giả xem thêm video: 'Sứa ma' nước ngọt: Ngủ quên dưới đáy hồ, thức dậy là kỳ quan hiếm gặp.
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