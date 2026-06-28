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[GALLERY] Tiếng "lách tách" bàn phím cơ, âm thanh đánh thức cả tuổi trẻ

Thiên Trang (th)

Từ chuột bi Mitsumi, bàn phím cao su đến bàn phím cơ hiện đại, hành trình của game thủ cũng là ký ức tuổi trẻ khiến nhiều người đàn ông bồi hồi.

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Có rất nhiều thứ đã thay đổi theo thời gian khi máy tính ngày càng mạnh hơn, Internet nhanh hơn và những tựa game liên tục được nâng cấp về đồ họa, nhưng với không ít cánh mày râu, niềm hạnh phúc lớn nhất vẫn là được ngồi trước chiếc PC quen thuộc để tận hưởng vài giờ giải trí sau một ngày dài làm việc.
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Đối với thế hệ game thủ 8x và 9x đời đầu, ký ức ấy luôn gắn liền với những quán net đông đúc, những dãy máy Pentium cũ, bàn phím cao su đã mòn bóng theo năm tháng cùng chuột bi Mitsumi huyền thoại – món phụ kiện từng xuất hiện ở hầu hết mọi phòng máy và trở thành biểu tượng của cả một thời tuổi trẻ.
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Ngày ấy, mỗi lần chuột bị đơ, người chơi lại tháo viên bi ra lau sạch rồi tiếp tục chinh chiến trong những trận Counter-Strike, Võ Lâm Truyền Kỳ hay MU Online kéo dài hàng giờ đồng hồ, còn một lon nước ngọt, gói mì tôm và vài người bạn thân cũng đủ để tạo nên những buổi chiều đáng nhớ mà nhiều người vẫn nhắc lại với nụ cười trên môi.
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Khi trưởng thành, bước vào đại học rồi đi làm, những cậu học sinh năm nào bắt đầu nuôi giấc mơ sở hữu một góc máy tính của riêng mình, nơi họ có thể tự do lựa chọn màn hình, card đồ họa, tai nghe, bàn ghế công thái học và đặc biệt là bàn phím cơ – món phụ kiện gần như đã trở thành linh hồn của mọi góc gaming hiện đại.
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Nếu trước đây cảm giác viên bi chuột lăn trên mặt bàn từng mang đến niềm vui khó tả thì ngày nay, tiếng "lách tách" của switch cơ học lại trở thành thứ âm thanh khiến nhiều người say mê bởi nó không chỉ mang đến trải nghiệm gõ phím chính xác mà còn tạo cảm giác thư giãn, thỏa mãn sau những giờ làm việc căng thẳng.
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Không phải ai cũng hiểu vì sao một người đàn ông trưởng thành có thể dành hàng giờ xem các video so sánh switch, keycap hay chất âm của từng mẫu bàn phím khác nhau, nhưng với cộng đồng yêu công nghệ, đó là một thú chơi tinh tế, giống như việc sưu tầm đồng hồ, máy ảnh hay những chiếc xe cổ giá trị.
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Quan trọng hơn, mỗi lần đặt tay lên bàn phím và nghe những tiếng gõ quen thuộc vang lên trong căn phòng yên tĩnh, nhiều người như được quay trở lại những ngày tháng vô tư bên bạn bè, khi niềm vui chỉ đơn giản là hoàn thành một màn chơi khó hoặc cùng nhau thức trắng đêm trong quán net để chinh phục thế giới ảo.
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Có lẽ vì thế mà tiếng "lách tách" của bàn phím cơ chưa bao giờ chỉ là âm thanh của một thiết bị công nghệ, mà còn là tiếng vọng của tuổi trẻ, của những ký ức đẹp không thể mua bằng tiền và là lời nhắc rằng dù cuộc sống có thay đổi đến đâu, cậu thiếu niên từng mê game năm nào vẫn luôn tồn tại trong trái tim của rất nhiều người đàn ông.
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#bàn phím cơ #kỷ niệm tuổi trẻ #game thủ #quán net #âm thanh bàn phím
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