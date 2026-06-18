[INFOGRAPHIC] Sony Inzone H6 Air, nghe game hay cả nghe nhạc

G7 ủng hộ thỏa thuận Mỹ - Iran Các nhà lãnh đạo trong nhóm G7 đã bày tỏ sự ủng hộ đối với thỏa thuận sơ bộ giữa Mỹ và Iran.

[GALLERY] Trực thăng nặng 450g nhưng có thể trinh sát liên tục 1 tiếng Chiếc UAV dạng trực thăng siêu nhỏ nặng chỉ 450 gram, nhưng có thể bay với tốc độ 90km/h liên tục 60 phút, trang bị hệ thống camera kép trinh sát.

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Toyota Fortuner thế hệ mới bất ngờ lần đầu “lăn bánh” trên phố? Toyota vẫn chưa ra mắt Toyota Fortuner 2027, nhưng một chiếc Fortuner diện mạo hoàn toàn mới đã bất ngờ xuất hiện tại Ấn Độ, đã thu hút sự chú ý của giới mê xe.

Audi Việt Nam triệu hồi e-tron và Q8 e-tron để kiểm tra bộ trợ lực phanh Để đảm bảo an toàn tối đa cho khách hàng, Audi Việt Nam triển khai chương trình triệu hồi Audi e-tron và Audi Q8 e-tron để kiểm tra và khắc phục khi cần thiết.

Wi-Fi 8 thay đổi internet với phương châm "ổn định là tốc độ" Wi-Fi 8 sắp ra mắt dù tốc độ không nhanh hơn Wi-Fi 7 nhưng vì sao ai cũng trông đợi?

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Bị cạnh tranh gay gắt HIMARS tung bản FLEX gấp đôi hỏa lực Đứng trước sự cạnh tranh khốc liệt của các hệ thống pháo binh phóng loạt, Lockheed Martin buộc phải nâng cấp mạnh mẽ 'hỏa thần' HIMARS để giữ chân khách hàng.

[GALLERY] Corsair Vanguard Air 99 Wireless, bàn phím 6 triệu gây sốt Corsair Vanguard Air 99 Wireless gây chú ý với thiết kế low-profile, màn hình LCD, Stream Deck và kết nối không dây 3 chế độ trong phân khúc cao cấp.