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[INFOGRAPHIC] Sony Inzone H6 Air, nghe game hay cả nghe nhạc

Thiên Trang (TH)

Sony Inzone H6 Air mang đến làn gió mới cho thị trường tai nghe gaming với thiết kế open-back, trọng lượng chỉ 199g, driver thừa hưởng từ MDR-MV1.

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